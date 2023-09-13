iPhone 15 Pro Max採潛望式鏡頭 把光線反射四次達到5倍光學變焦

iPhone 15 Pro Max現在是蘋果公司最新的高階旗艦智慧手機，而且搭載了iPhone迄今所見到功能最強大的相機鏡頭，也就是蘋果首款潛望式變焦鏡頭。

根據國外科技網站Techradar、Phonearena、GSMArena報導，iPhone 15 Pro Max搭載的潛望式變焦鏡頭能協助達成威力強大的5倍光學變焦，再搭配上蘋果來自4,800萬像素（48MP）感測器的2倍焦距轉換率（ 2x crop ），可達到蘋果所宣稱實際上為10倍光學變焦範圍。

GSMArena的報導指出，iPhone 15 Pro Max裡的潛望式鏡頭主要靠折射式的光學設計，使得Pro Max變焦能突破3倍，達到5倍。這種光學設計是獨特的，蘋果稱其為四重反射稜鏡（tetraprism），它能把光線從鏡頭的孔洞到折疊的感測器反射四次。鏡頭本身是f/2.8光圈，是手機120mm相機中最亮的，同時具有光學穩定功能，蘋果表示，每秒進行1萬次微調以消除模糊。

Laptop Mag網站指出，潛望式鏡頭技術並非全新，而且蘋果的做法通常都是比其他公司較晚才跟上趨勢。三星電子早在2020年就把這項技術用在Galaxy S20 Ultra手機上，當前的Galaxy S23 Ultra也是靠潛望式鏡頭達到10倍光學變焦功能。另外，Google的手機Pixel 6 Pro也靠潛望式鏡頭設計達到4倍光學變焦、Pixel 7 Pro則升級到5倍變焦。

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