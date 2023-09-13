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馬斯克重塑品牌 Twitter商品競標藍鳥紀念品搶手

中央社／ 舊金山12日專電

億萬富豪馬斯克將推特改名為X，一步步告別藍鳥時代，舊金山X總部今天起進行逾600件推特家具和裝飾品的線上拍賣，其中，藍鳥造型咖啡桌和霓虹燈成人氣競標商品。

這場線上拍賣會取名為「推特品牌重塑」，商品囊括紀念品、藝術品、和「辦公室資產」，揮別經典藍鳥的意味濃厚。8月拍賣會消息公布後，吸引不少推特忠實粉絲關注，紛紛上網註冊等待競標。

根據主辦方資訊，主要紀念品有藍鳥標誌、還有#和@造型霓虹燈等，高價家具則有Google數字白板、蘋果和三星大螢幕和特製沙發桌椅。

另有幾幅手繪畫作受到關注，像是紀念美國前總統歐巴馬（Barack Obama）連任的作品，還有2014年奧斯卡頒獎典禮上，美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）和男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）等眾明星的自拍，這張合照當時創下推特轉推數最多的紀錄。

美西時間12日上午7時不到，推特（Twitter）線上拍賣會提前啟動，比預告的時間更早展開競標，每件商品起價25美元（約新台幣800元）。

截至下午5時，原價上萬美元的半自動義式咖啡機，出價在3000美元左右徘徊；官方估計將以高價賣出的木製藍鳥造型咖啡桌，競標價則從上午的數百美元一路攀升、到下午5時來到2200美元，成為超人氣競標商品。

此外，2件外牆小藍鳥標誌商品，儘管圖片看上去已有些黑色污痕，但也十分搶手，下午5時許，價格分別跳到2100美元和1550美元，藍鳥造型霓虹燈為950美元。

這次線上拍賣會總計逾600件商品，部分家具類商品曾在1月進行拍賣，這次線上拍賣預計在美西時間14日早上9時結束。根據官網說明，得標者會透過註冊時的信箱收到通知，並須於指定時間內完成付款和搬運。

X平台老闆馬斯克（Elon Musk）去年10月以440億美元收購社群媒體推特後，進行一連串人事整頓和政策更改，今年7月，將推特更名為X，並一步步移除藍鳥圖案的印記，推特忠實粉絲只能把握機會，留下商品作紀念。

馬斯克 拍賣會 X

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