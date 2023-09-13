蘋果執行長庫克證實 Vision Pro將在明年初上市
蘋果公司執行長庫克表示，蘋果首款「空間運算設備」Apple Vision Pro將在明年初上市。
雖然9月12日舉行的Wonderlust活動聚焦於iPhone 15系列與新的蘋果手表Apple Watch，但庫克對Apple Vision Pro做了簡短的更新介紹，證實Vision Pro正「邁向在2024年初出貨」。
蘋果公司是在6月的全球開發者大會（WWDC）大會上首度介紹這款頭戴裝置，此後已推出多項該裝置作業系統visionOS的開發人員測試版。蘋果也已開始向投入visionOS產品的註冊開發人員發送開發工具包。
蘋果在9月初透露 visionOS將被納入蘋果線上商店App Store中。蘋果表示，iPhone和iPad的應用程式（App）將自動出現在Apple Vision Pro上的App Store。
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