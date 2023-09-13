甲骨文爆跌拖垮雲端概念股 美股受牽累走低

科技股周二拖累標普500指數下跌，甲骨文（Oracle ）因業績展望不裁員預期崩跌逾13%，也澆熄投資人對科技股的熱情。而在本周公布關鍵通膨數據之前，油價急漲加深市場對物價壓力持續的疑慮。

標普500指數下跌0.6%，收在4,461.91點。那斯達克綜合指數下跌1.0%，收報13,773.62點。道瓊工業指數小跌17.73點，收在34,645.99點。

在債券市場，基準的美國10年期殖利率從周一4.287%下跌至4.263%。

雲端服務商甲骨文收盤跌13.5%，創下2002年3月以來最大單日跌幅，跌到6月來的最低價位。該公司預測本季營收低於目標，第1季營收也略低於預期。

相關雲端概念股都下跌。亞馬遜（Amazon）跌1.3%，微軟下跌1.8%，Adobe跌3.9%，博通（Broadcom）跌1.7%。輝達（Nvidia）股價再挫0.7%，已連續五個交易日下跌，創下去年12月以來最長連跌天數。

國際油價跳漲逾1%，延續近期漲勢。投資人擔心通膨持續攀升，可能意味著美國利率將在更長時間內保持較高水準。

Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes說：「投資人對最近幾周能源價格大幅上漲有些擔心，這在我們展望11月會產生一些憂慮。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，利率交易員認為9月利率維持在當前水平的可能性為93%，但在11月會議上按兵不動的可能性為56%。

B Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan說：「從現在到11月會議期間，我們獲得的所有信息都將非常重要，尤其是通膨相關的信息。因此，明天的CPI報告非常重要。」

投資人也將關注歐洲央行周四的政策決定，預料該央行連續九次升息後維持利率不變。

蘋果跌1.8%，該公司宣布推出新款iPhone，在全球智慧手機低迷的情況下，並未漲價。另外有報導說，Mate 60系列手機的表現超出預期，華為將此系列手機下半年的出貨量目標提升了20%。

在標普500指數的11大類股中有八個下跌，資訊科技領跌，跌幅1.8%。通信服務股緊隨其後，下跌1.1%。能源股大漲2.3%。

標普500指數中成交值最大的個股是特斯拉（Tesla），高達367億美元。特斯拉下跌2.2%。

WestRock跳漲2.8%，該公司同意與歐洲的Smurfit Kappa合併，建立全球最大的造紙和包裝上市公司，市值將達到近200億美元。

Advance Auto Parts大跌8%，標普全球將這家汽車零部件零售商的信用和債務評級從投資級(BBB-)下調至垃圾級(BB+)。

Zions Bancorp大漲6.8%，此前這家美國地區性銀行公布的單月淨利息收入成長略增。

全美汽車工人聯合會(UAW)降低加薪要求後，汽車製造商的股票上漲。福特汽車上漲1.9%，通用汽車漲2.6%，克萊斯勒(Chrysler)母公司Stellantis上漲2.6%。

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