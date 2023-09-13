iPhone 15發表會／智慧表打頭陣 399美元起 蘋果首款碳中和產品
蘋果公司（Apple）2023秋季發表會於台北時間9月13日凌晨1點登場，首先介紹的新品是智慧手表Apple Watch，開場時就用了一段影片，試圖凸顯Apple Watch對人們生活的幫助，例如偵測出心率過低、保持聯繫，也因此拯救了很多人的性命。
Apple Watch Series 9搭載全新的S9晶片，採系統級封裝（SiP），以驅動神經網路引擎。在UWB晶片的幫助下，提供定位iPhone的功能。而且Series 9支持一種新手勢，可以用單手食指和拇指互點，實現掛斷電話等各種功能，帶來更高的便利性。
鋁金屬表殼的配色有粉紅、星光、銀、午夜色、紅色。不鏽鋼錶殼則有金、銀、石墨色。
蘋果這次特別提到該公司對於減少碳排的目標，宣布所有Apple Watch 9都以100%潔淨能源製造，表帶不再使用皮革，搭配新表帶後，將是蘋果首款碳中和產品，並已取得第三方認證。就連包裝也重新設計，減小體積，以增加每次運送的數量，
蘋果同日也發表Apple Watch Ultra 2，同樣搭載S9晶片，最大亮度達到3000尼特。蘋果宣稱在低耗電模式下，該裝置續航力達到72小時。
Series 9售價399美元起跳；第二代SE售價249美元；Ultra 2售價799美元。即日起開放預購，預定9月22日上市。
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