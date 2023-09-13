IEA：化石燃料需求2030前觸頂

國際能源總署（IEA）最新預測指出，全世界正處於化石燃料時代「結束的開始」，並首次預估全球石油、天然氣與燃煤這三大化石燃料都將於2030年之前越過「需求頂峰」，之後便將轉趨下降，主因再生能源快速成長及電動車日益普及。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）投書英國金融時報（FT），表示「我們正在見證化石燃料時代結束的開始，我們必須為下一個時代預作準備。這證明氣候政策的確奏效」。他盛讚這是個「歷史性的轉捩點」，但也呼籲決策官員更加努力，以促進能源轉型，減少碳排量。

IEA去年曾預測，全球化石燃料總需求量可能在2030年前後觸頂；但由於過去12個月再生能源科技加速出籠，使IEA將時間提前。具體的最新預測內容，將發表在IEA預定下個月公布的「世界能源展望」報告。

畢羅指出，大陸經濟正在進行「結構性轉變」，從原先重視重工業，轉為強調能源密集度較低的工業及服務業。他表示，「過去十年來，全世界天然氣需求增量的三分之一及石油需求增量的三分之二，都來自中國。太陽能、風能與核能將開始削弱大陸燃煤需求的成長」。

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