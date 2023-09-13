快訊

直播不斷更新／真的有粉色Apple Watch 9！續航力達18小時

IEA：化石燃料需求2030前觸頂

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電

國際能源總署（IEA）最新預測指出，全世界正處於化石燃料時代「結束的開始」，並首次預估全球石油天然氣與燃煤這三大化石燃料都將於2030年之前越過「需求頂峰」，之後便將轉趨下降，主因再生能源快速成長及電動車日益普及。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）投書英國金融時報（FT），表示「我們正在見證化石燃料時代結束的開始，我們必須為下一個時代預作準備。這證明氣候政策的確奏效」。他盛讚這是個「歷史性的轉捩點」，但也呼籲決策官員更加努力，以促進能源轉型，減少碳排量。

IEA去年曾預測，全球化石燃料總需求量可能在2030年前後觸頂；但由於過去12個月再生能源科技加速出籠，使IEA將時間提前。具體的最新預測內容，將發表在IEA預定下個月公布的「世界能源展望」報告。

畢羅指出，大陸經濟正在進行「結構性轉變」，從原先重視重工業，轉為強調能源密集度較低的工業及服務業。他表示，「過去十年來，全世界天然氣需求增量的三分之一及石油需求增量的三分之二，都來自中國。太陽能、風能與核能將開始削弱大陸燃煤需求的成長」。

化石 石油 天然氣

延伸閱讀

IEA宣告 全球化石燃料時代的終結於2030之前展開

荷蘭逾1萬人走上高速公路 抗議政府補貼化石燃料

G20峰會聲明未提逐步淘汰化石燃料 不顧聯合國示警

燃煤改天然氣用量大增 五股整壓站年底完工百萬人受惠

相關新聞

甲骨文財報爆冷 股價暴跌

甲骨文公司（Oracle）上季雲端營收成長較前一季減緩，本季財測也低於市場預期，澆熄市場對這家軟體大廠在這塊競爭激烈市場...

美股早盤平盤以下波動 台積電ADR大漲近2%

美股三大指數12日早盤開盤後在平盤以下波動，投資人正密切關注美國預計本周稍晚公布的通膨數據，以推敲聯準會（Fed）的利率...

馬斯克槓蓋茲 新傳記揭祕

各界敲碗許久的馬斯克新傳記《伊隆．馬斯克》（Elon Musk）12日上市。這本書由暢銷傳記作家、時代雜誌前任主編艾薩克...

Fed明年可能降息4碼

美國銀行家協會（ABA）經濟顧問委員會的最新預測顯示，美國聯準會（Fed）已完成升息，明年可能會降息大約1個百分點（4碼...

小摩保守看美中經濟

摩根大通（小摩）執行長戴蒙表示，美國經濟目前情況良好，但若認為當前榮景會持續數年，會是「一大錯誤」。他也再度抨擊針對美國...

IEA：化石燃料需求2030前觸頂

國際能源總署（IEA）最新預測指出，全世界正處於化石燃料時代「結束的開始」，並首次預估全球石油、天然氣與燃煤這三大化石燃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦