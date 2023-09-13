摩根大通（小摩）執行長戴蒙表示，美國經濟目前情況良好，但若認為當前榮景會持續數年，會是「一大錯誤」。他也再度抨擊針對美國銀行業的資本新規草案，同時指出在中國大陸營運的風險升高。

戴蒙說，中國市場不再像以前那樣有利可圖，他5月造訪中國後，看法轉為「高度審慎」。戴蒙也說：「我不預期台灣會發生戰爭，但情勢可能會變糟。」

戴蒙11日在紐約一場金融研討會表示，健全的消費者資產負債表與上漲的薪資正在支撐當前經濟，但展望未來的風險，他最擔心的包括央行透過「量化緊縮」（QT）控制流動性、俄烏戰爭，以及各國政府「花錢方式像個喝醉的水手」。

他表示：「如果說今日消費強勁，代表未來幾年都會有榮景，那是個巨大的錯誤。」「企業感覺相當好是因為他們是看著當前的業績，但情勢會改變，我們不知道未來12或18個月這一切會有什麼全面影響。」儘管違約率維持在歷史低點，但在房地產和次級汽車貸款方面已浮現壓力。

戴蒙也再次抨擊美國監管機構在7月提出更嚴格資本規定的計畫，表示這些新規定可能迫使放貸機構撤資並阻礙經濟成長。他說，要求銀行預留更多資本以防範風險的提議「非常令人失望」，摩根大通為此必須持有比歐洲銀行同業多出約30%的資本。

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