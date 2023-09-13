Fed明年可能降息4碼

美國銀行家協會（ABA）經濟顧問委員會的最新預測顯示，美國聯準會（Fed）已完成升息，明年可能會降息大約1個百分點（4碼）。

美國銀行家協會經濟顧問委員會認為，儘管美國可能躲過了經濟衰退，但未來幾季的經濟成長似乎將顯著放緩，進而使失業率上升及通膨下降。通膨壓力已減輕到足以給予Fed停止升息的空間，甚至明年有望降息1個百分點。

ABA經濟顧問委員會主席、道富環球投資管理公司的首席經濟學家莫庫塔（Simona Mocuta）說，「基於已展現的、以及預期會有的通膨進展，委員會的多數成員相信，Fed緊縮循環已經完成」，「然而對抗通膨戰爭還沒獲勝，因此Fed必須保持警戒」。一般預料Fed下周將維持利率不變，但投資人對Fed今年稍晚是否會再次升息，看法分歧。

根據這些經濟學家的預測中值，該委員認為，受到Fed過去升息和信用條件緊縮的影響，未來三季美國經濟年化成長率將放緩至1%以下。在明年底前美國的失業率將從8月的3.8%上升至4.4%。但莫庫塔指出，失業率不太可能大幅攀升，由於長期勞動力短缺和招聘難度增加，企業在裁員方面更加猶豫。

委員會還預測，在明年底前美國的通膨率將由目前的3.2%降至2.2%；Fed偏好的通膨指標個人消費平減指數也將以同樣的速度下滑。

莫庫塔說，「委員會的共識是，軟著陸的機率在近期內已相當顯著提升」，「但與此同時，對於經濟迄今所展現的非凡韌性能維持多久，仍有許多疑慮。」該委員會預期，明年美國經濟衰退的可能性略低於50%。

ABA經濟顧問委員會由14人組成，成員包括摩根大通、摩根士丹利、富國銀的經濟學家。該委員會的預測將定期交給Fed主席鮑爾及理事會的其他成員參考。

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