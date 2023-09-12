科技關鍵周來了！本周將為蘋果、Google、安謀和AI未來定調

對科技業而言，本周至關重要。科技公司會議季啟動，為期數日的會議將為未來12個月擬出藍圖；而蘋果公司（Apple）、Google、安謀（Arm）乃至於人工智慧（AI）未來數年的發展，都可能在這個9月第二周定調。

本周科技業大事包括：

9月12日：蘋果秋季新品發表會登場，重頭戲是推出iPhone 15

9月12日：美國司法部對Google提出的反托辣斯訴訟開庭審理

9月13日：參院多數黨領袖舒默召開「AI洞見論壇」，邀科技業CEO商議立法規範

9月14日：安謀（Arm）在那斯達克市場掛牌上市

MarketWatch報導指出，諸事繁忙，使本周對科技業的重要性甚於往年，也可能產生影響更深遠的後果。訴訟攻防、總體經濟情況、美中貿易戰、主管當局揚言加強監管，統統聚在一起，在在提高科技業者面臨的風險與挑戰。

Lopez Research創辦人暨分析師羅裴茲就這麼形容這個星期：「本周的事件凸顯科技業的問題與機會。安謀的IPO展示科技和AI的實力；AI論壇和Google對抗司法部，則闡明一些公司運用巨大勢力影響這世界的未來，令人憂慮。」

Futurum Research分析師紐曼也呼應說：「本周標識著一些關鍵時刻的會合，從（蘋果）最新裝置刺激消費者買氣和經濟景氣，到（安謀）測試IPO市場熱度，到又一家大型科技公司（Google）遭到反托辣斯當局關切。」

蘋果

就連蘋果也無法豁免於最近事件的衝擊：蘋果一方面歷經營收和iPhone銷售相對疲軟期，同時也必須設法平衡在中國大陸投資的風險/報酬。12日推出的iPhone 15能否不負眾望，掀起分析師預見的一波換機潮，沖淡最近在中國大陸遭遇的雙重逆風（大陸禁止官員使用iPhone和華為Mate 60 Pro來勢洶洶），投資人正屏息觀望。

Google

在蘋果發表新系列智慧手機前數小時，Alphabet旗下的GOOGL將與美國司法部在華府聯邦法槓上。司法部官員指稱，Google非法運用與蘋果、三星電子等手機大廠以及Mozilla等網路瀏覽器開發商簽署的協議，成為其客戶的預設搜尋引擎，藉此阻止小型競爭對手進入搜尋引擎市場。

但Google法務長沃克發布聲明說：「這是一樁回頭看的案子，但現在是史無前例的創新時刻，包括在AI、新App、新服務等領域大有突破，凡此種種，都創造比昔日更多的競爭，帶給民眾更多的選項。」

AI

當今科技業最迫切需要解決的顧慮，則是AI。舒默將在13日邀集Meta、微軟、Google、OpenAI和Palantir Technologies的執行長舉行「AI洞見論壇」，就如何防範AI發展風險和擬定法規原則集思廣益。

美國國會議員正在思索，如何在釋放AI創新潛能與立法規範AI責任之間取得平衡，一項跨黨派法案正在醞釀之中。

Qualys執行長塔卡接受訪談時表示，AI發展仍在「非常初期」的階段，「但任何框架都有幫助」。他說：「這是在法規與創新之間力求平衡。」

安謀

另一焦點在首次公開發行股票（IPO）市場。晶片設計公司安謀控股（Arm Holdings Plc）IPO獲十倍超額認購，顯示需求熱絡，以完全稀釋基礎推估，可能取得500億美元至545億美元的估值。雜貨配送公司Instacar也打算IPO，估值可能達到75億美元。這兩筆交易能否為沉寂數年的IPO市場注入新生命，備受各界矚目。

另外，科技業者也將從本周起密集舉行為期數天的會議，例如雲端客戶關係管理（CRM）平台Salesforce人氣超旺的Dreamforce會議，將於12日至14日在舊金山舉行。未來數周，臉書母公司Meta Platforms、微軟公司和甲骨文（Oracle）的會議也將陸續登場。

udn討論區