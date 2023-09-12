美股盤前重點／迪士尼和Charter化解糾紛 英國失業率上升但薪資勁揚

由於甲骨文（Oracle）美股盤前大跌9%，拖累科技股走低，加上受油價上漲影響，美股期指12日開盤前下跌。蘋果預定台灣時間13日凌晨1時發表iPhone 15等新產品、安謀（Arm）準備辦理今年最大首次公開發行股票（IPO），科技股將成為各方關注的焦點。

台積電今日召開臨時董事會，核准於1億美元額度內，認購矽智財龍頭安謀股票；台積電ADR盤前漲逾1%。昨日大漲的特斯拉則跌0.8%。以下是美股盤前重點整理。

迪士尼和Charter化解合約糾紛

迪士尼和Charter於11日化解持續超過一周的載送合約僵局，Charter營運的有線電視頻道訂戶，因而能再度收看ESPN熱門的周一美式足球之夜（Monday Night Football）節目。根據雙方簽訂的最新協議，Charter的Spectrum付費電視方案，將包含迪士尼的含廣告串流服務Disney+和ESPN+；迪士尼則將向Charter收取更高的費用。迪士尼盤前漲0.7%。

英國失業率上升，但薪資勁揚提高再升息的可能性

英國國家統計局（ONS）公布，截至7月止的三個月內，英國勞動市場出現更多降溫跡象，不過數據顯示薪資再度強勁增長，使英國央行有可能在下個月進一步升息。該數據顯示，失業率上升，就業人數大幅下降，職位空缺兩年來首次跌破100萬個。然而，薪資增長幅度創紀錄高點。大多數投資者認為，這將促使英國央行於9月22日再次加息，將指標利率從5.25%上調至5.5%，這或許是本輪升息周期中的最後一次。

美銀：「避免中國」成為這次受訪者的最大投資想法之一

美國銀行周二公布的9月基金經理人調查顯示，受訪者中無人預計未來12個月中國經濟增長將更為強勁，從今年2月調查的78%大幅滑落，也是自去年北京當局仍實施封控措施以來最低。而且，33%的受訪者認為中國房地產最有可能引發系統性信貸事件。

小摩執行長戴蒙提出一連串憂心

摩根大通（小摩）執行長戴蒙語帶保留的說，雖然美國經濟良好，打臉所有認為會衰退的預期，但若相信榮景會持續數年會是「一大錯誤」。他對未來最擔憂的幾件事分別為量化緊縮、俄烏戰爭、各國政府「花錢的方式像喝醉的水手」。

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