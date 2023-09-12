史上頭一遭！彭博：蘋果將在全球開賣印度製iPhone 15新機
蘋果（Apple）新品發表會預計在台灣時間13日凌晨1點登場，外界幾乎認定新一代iPhone系列新機、Apple Watch及AirPods都將同台亮相。值得注意的是，部分消費者這次買到的iPhone新機傳出可能產自印度，這堪稱是史上頭一遭。
彭博引述消息人士報導，蘋果計劃在全球新品銷售頭一天，在南亞和部分地區供應印度生產的iPhone 15系列新機。消息人士透露，雖然絕大多數iPhone 15新機仍在中國大陸製造，但將這是蘋果首度在全球開賣日供應印度組裝的最新款iPhone。蘋果通常在新品發表會後10天開賣新設備。
消息人士也說，由於無法預料的物流瓶頸，印度製iPhone新機可能稍微延後到貨。蘋果代表並未回覆彭博記者的置評請求。
這也凸顯印度日益壯大的生產實力，並反映蘋果大幅改變之前採取的策略；蘋果之前賣給全球狂熱果粉的新設備，大多是中國製造。
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