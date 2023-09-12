小摩CEO戴蒙提出連串憂心 對美經濟展望與中國變得謹慎

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，雖然美國經濟目前情況良好，但如果相信榮景會持續數年會是「一大錯誤」。他也再度抨擊美國銀行的資本新規定草案，同時指出在中國大陸營運的風險提高。

戴蒙在紐約一場金融研討會上表示，健康的消費者資產負債表與調高的薪資正支撐當前經濟，但展望未來面臨風險，他最擔心的包括央行透過「量化緊縮」（QE）來控制流動性、烏克蘭戰爭，以及世界各國政府「花錢的方式像個喝醉的水手」。

他表示：「如果說今日消費強勁，代表未來幾年都會有榮景環境，那是個巨大的錯誤。」「企業感覺相當好是因為他們是看著當前的業績。但情勢會改變，我們不知道未來12個月或18個月這一切會有什麼全面影響。」

由於違約率維持在歷史低點，摩根大通和其他銀行這幾年來見到了放貸業務的超額獲利，但戴蒙說，在房地產和次級汽車貸款方面已浮現壓力，「當出現衰退時，而且衰退終將會出現，將會有很正常的信貸周期。在正常的信貸周期，總是有事情會比預期更糟」。

另外，戴蒙也再次抨擊美國監管機構在7月提出更嚴格資本規定的計畫，表示這些新規定可能會促使放貸機構撤資並阻礙經濟成長。

戴蒙說，要求銀行預留更多資本以防範風險的提議「非常令人失望」，他表示，摩根大通為此必須持有比歐洲銀行同業多出約30%的資本。從長遠來看，要求美國銀行比國際競爭同業持有更多資本將是個巨大的負面影響，他認為監管機構應該告訴社會其中的成本效益何在，同時警告說，這些措施將使銀行抵押貸款和小企業貸款等部分業務變得更加困難。

對於中國大陸市場，戴蒙表示當地市場不再像以前那樣有利可圖，他在5月造訪中國後，看法轉為「高度審慎」，「就我們自己的業務而言，來自中國的風險報酬原本非常好，但現在變得還行，風險狀況很糟糕」。

戴蒙也提到了台灣。他說：「我不預期台灣會發生戰爭，但情勢可能會變糟。」

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