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全球企業Q2償息金額創紀錄 明年違約率恐升高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
File - A worker shovels hot asphalt during a parking lot resurfacing job in Richardson, Texas, on June 20, 2023. The U.S. job market has remained resilient, but Americans are facing higher prices and more expensive credit with the Federal Reserve hiking benchmark interest rates to combat inflation. (AP Photo/LM Otero, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-08-29，數位典藏序號：20230829202322073】
File - A worker shovels hot asphalt during a parking lot resurfacing job in Richardson, Texas, on June 20, 2023. The U.S. job market has remained resilient, but Americans are facing higher prices and more expensive credit with the Federal Reserve hiking benchmark interest rates to combat inflation. (AP Photo/LM Otero, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-08-29，數位典藏序號：20230829202322073】

日經新聞分析顯示，世界各地企業負擔的孳息債務已達約12.75兆美元，比2008年金融海嘯後高出將近一倍，上季的利息重擔更已達創紀錄的1,250億美元，正使一些企業的財務面臨壓力。

日經新聞根據QUICK-Factset的7,689家非金融企業數據指出，今年第2季的企業債務比2009年第1季躍增93%至6.6兆美元。

在2008年9月雷曼兄弟破產觸發信用緊俏後，美國聯準會（Fed）同年12月降息到接近零的水準，企業利用這個超寬鬆貨幣政策的機會，累積大量債務，金融海嘯後的經濟復甦更助長發債趨勢，即便2020年新冠肺炎疫情爆發導致經濟萎縮，企業仍持續透過額外發債擴增手上現金，以採取守勢操作。

野村總合研究所（NRI）執行經濟學家木內登英指出，企業債務相對於國內生產毛額（GDP）的水準正處於歷史高點，經濟脆弱性也已轉向企業，而非家庭財務。

隨著全球經濟從新冠疫情中復甦，最近利率上漲已造成一系列新的挑戰。雖然2020年第2季以來，孳息債券金額只增加1%，今年第2季償還利息成本卻比去年同期增加約30%至1,250億美元左右，為連續第五季增加二位數百分比。

全球央行升息已增添債務成本，洲際交易所（ICE）數據顯示，投資級公司債的殖利率已升高至5.4%，遠高於2021年底的1.9%，信評較低發債者所發行的高收益債，殖利率也從2021年底的5%暴升至8.7%，擔保隔夜融資利率（SOFR）同期也從不到0.1%，跳增至超過5%。

發行大量外幣計價債券的日本企業，也已感受到利率上漲的衝擊。2,300家日本企業上季共支付9,607億日圓償息，比一年前增加37%。

標普全球公司（S&P Global）的資料顯示，信評較低、有槓桿貸款以及變動利率債務的企業債務，約占了整體公司債務的一半，營業利益占償息成本的比率也持續下滑。

利率成本對陷入財務困頓企業的影響顯而易見，導致債務違約事件增加。根據穆迪公司（Moody's）數據，上季全球約有48起違約，為三年來最多，年增50%。截至7月底的過去12個月違約率也升至4%，高於2021年底的約2%。

標普給予信評的企業，2024~2026年之間將須償還或贖回7.3兆美元的債務，約占整體債務額的24%，穆迪在悲觀情境中預測，違約率將在2024年中之前攀升至10%~15%。

木內登英說，1980年代企業債務成為問題時，經濟停滯了十年，若另一場危機爆發，可能導致資本支出下滑，拖累潛在成長率。

債務 金融海嘯

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