全球企業Q2償息金額創紀錄 明年違約率恐升高
日經新聞分析顯示，世界各地企業負擔的孳息債務已達約12.75兆美元，比2008年金融海嘯後高出將近一倍，上季的利息重擔更已達創紀錄的1,250億美元，正使一些企業的財務面臨壓力。
日經新聞根據QUICK-Factset的7,689家非金融企業數據指出，今年第2季的企業債務比2009年第1季躍增93%至6.6兆美元。
在2008年9月雷曼兄弟破產觸發信用緊俏後，美國聯準會（Fed）同年12月降息到接近零的水準，企業利用這個超寬鬆貨幣政策的機會，累積大量債務，金融海嘯後的經濟復甦更助長發債趨勢，即便2020年新冠肺炎疫情爆發導致經濟萎縮，企業仍持續透過額外發債擴增手上現金，以採取守勢操作。
野村總合研究所（NRI）執行經濟學家木內登英指出，企業債務相對於國內生產毛額（GDP）的水準正處於歷史高點，經濟脆弱性也已轉向企業，而非家庭財務。
隨著全球經濟從新冠疫情中復甦，最近利率上漲已造成一系列新的挑戰。雖然2020年第2季以來，孳息債券金額只增加1%，今年第2季償還利息成本卻比去年同期增加約30%至1,250億美元左右，為連續第五季增加二位數百分比。
全球央行升息已增添債務成本，洲際交易所（ICE）數據顯示，投資級公司債的殖利率已升高至5.4%，遠高於2021年底的1.9%，信評較低發債者所發行的高收益債，殖利率也從2021年底的5%暴升至8.7%，擔保隔夜融資利率（SOFR）同期也從不到0.1%，跳增至超過5%。
發行大量外幣計價債券的日本企業，也已感受到利率上漲的衝擊。2,300家日本企業上季共支付9,607億日圓償息，比一年前增加37%。
標普全球公司（S&P Global）的資料顯示，信評較低、有槓桿貸款以及變動利率債務的企業債務，約占了整體公司債務的一半，營業利益占償息成本的比率也持續下滑。
利率成本對陷入財務困頓企業的影響顯而易見，導致債務違約事件增加。根據穆迪公司（Moody's）數據，上季全球約有48起違約，為三年來最多，年增50%。截至7月底的過去12個月違約率也升至4%，高於2021年底的約2%。
標普給予信評的企業，2024~2026年之間將須償還或贖回7.3兆美元的債務，約占整體債務額的24%，穆迪在悲觀情境中預測，違約率將在2024年中之前攀升至10%~15%。
木內登英說，1980年代企業債務成為問題時，經濟停滯了十年，若另一場危機爆發，可能導致資本支出下滑，拖累潛在成長率。
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