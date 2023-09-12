快訊

控糖關鍵在評估主食攝取量！維持血糖穩定從「3件事」做起

金正恩與普亭計畫會面可創雙贏 但成敗取決「這個人」

中秋將近！小潘鳳梨酥無預警「店休17天」 網哭：吃不到了怎麼辦

2030建成北海道版矽谷？Rapidus邀供應商共築晶片聚落

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本半導體新創公司Rapidus希望2030年左右能將北海道建設為半導體創新中心。路透
日本半導體新創公司Rapidus希望2030年左右能將北海道建設為半導體創新中心。路透

日本政府支持的半導體新創公司Rapidus正遊說晶片製造商、供應商以及研究機構，前往北海道設廠，想在十年間將該偏遠地區建設為半導體創新中心。

Rapidus的目標是從無到有建設、以製造最先進晶片，這是構建類似矽谷生態系統的更廣泛方案的一部分。根據該公司執行長小池淳義，希望建立起能通達多個港口的晶片製造群聚。

曾擔任記憶體晶片巨擘威騰（Western Digital）高階主管的小池淳義接受彭博訪問時說：「我的抱負是實現由苫小牧一直到石狩、規模能與矽谷競爭的『北海道谷』。我們有機會成為引領全球晶片業趨勢的北極星。」

成立於2022年8月的於Rapidus目前正在北海道蓋廠，希望2027年能大規模生產2奈米邏輯晶片。小池淳義邀請整個供應鏈的製造商一起前往投資。他說，企業必須更有效合作邁向共同目標，分頭做「不是正確方式」。

小池淳義表示，創建北海道版的矽谷雖然需要時間，但有可行性，「希望2030年左右能實現這一目標」。

北海道 矽谷 半導體 日本 晶片

延伸閱讀

影／一中商圈長毛喵星人走失...兩正妹衝派出所罵牠「壞壞」

9/12【早晨財經速解讀】AI股全倒!逢低買入or即時離場 寬鬆有效?認房不認貸後陸房市交易量增

高通續吃蘋果數據機晶片大單 台積電、日月光等半導體供應鏈受惠

林本堅倡晶片和平 指美國封鎖反而助中國自主

相關新聞

改變人類簡報方式！PowerPoint之父病逝 享壽76歲

無論是學生、老師還是上班族，肯定都對簡報製作軟體PowerPoint不陌生，PowerPoint在打造現代社會的資訊溝通...

特斯拉因分析師一個報告飆漲 那斯達克率美股勁揚

美國股市那斯達克綜合指數周一大幅收高，特斯拉受人工智慧（AI）題材激勵飆漲，投資人同時也關注本周公布的通膨數據。

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

外媒9To5Mac報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州的晶片廠落後進度、超出預算、屢成線上論壇爭議話題，現在更有一位...

收益投資何必獨鍾債券？另有四種投資工具更優

隨著利率走高，投資人熬過利率幾近0%的十年，如今不必再苦苦尋覓高於銀行存款利率的收益來源。而債券也並非資金唯一的去處，畢竟，以投資美國公債為例，中期債券基金過去一年、兩年和三年期間全面呈現虧損態，長期基金績效更慘。

2030建成北海道版矽谷？Rapidus邀供應商共築晶片聚落

有日本政府支持的半導體新創公司Rapidus正遊說晶片製造商、供應商以及研究機構，前往北海道設廠，想在十年間將該偏遠地區...

談半導體 義大利兩岸專家：台灣教我們工作倫理

義大利一位兩岸專家今天在晚郵電視談論台灣晶片的無可取代性，以及台灣對全世界的重要性。他說，義大利希望台灣轉移部份半導體生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦