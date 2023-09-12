2030建成北海道版矽谷？Rapidus邀供應商共築晶片聚落
有日本政府支持的半導體新創公司Rapidus正遊說晶片製造商、供應商以及研究機構，前往北海道設廠，想在十年間將該偏遠地區建設為半導體創新中心。
Rapidus的目標是從無到有建設、以製造最先進晶片，這是構建類似矽谷生態系統的更廣泛方案的一部分。根據該公司執行長小池淳義，希望建立起能通達多個港口的晶片製造群聚。
曾擔任記憶體晶片巨擘威騰（Western Digital）高階主管的小池淳義接受彭博訪問時說：「我的抱負是實現由苫小牧一直到石狩、規模能與矽谷競爭的『北海道谷』。我們有機會成為引領全球晶片業趨勢的北極星。」
成立於2022年8月的於Rapidus目前正在北海道蓋廠，希望2027年能大規模生產2奈米邏輯晶片。小池淳義邀請整個供應鏈的製造商一起前往投資。他說，企業必須更有效合作邁向共同目標，分頭做「不是正確方式」。
小池淳義表示，創建北海道版的矽谷雖然需要時間，但有可行性，「希望2030年左右能實現這一目標」。
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