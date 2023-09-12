北美大銀行經濟學家：Fed明年將降息1個百分點

彭博資訊報導，北美一些大型銀行的首席經濟學家認為，聯準會（Fed）已經升息完成，明年可能會降息大約1個百分點（4碼）。

美國銀行家協會（ABA）經濟諮詢委員會的最新預測顯示，雖然美國可能會躲過衰退，但未來幾個季的經濟成長勢將顯著放緩，推高失業率，同時也壓低通膨。

這個由14人組成的委員會，主席是道富環球投資管理（State Street Global Advisors）的首席經濟學家Simona Mocuta。Mocuta說：「鑑於通膨方面已經展現的、以及預期會有的進展，委員會多數成員相信，聯準會的緊縮周期已經完成。」

現在市場廣泛預期聯準會將在下周的利率決策會議上，維持利率不變，但對於今年更晚時候，聯準會是否再升息，投資人看法分歧。

美國銀行家協會經濟諮詢委員會的成員包括來自摩根大通、摩根士丹利、富國銀行等大銀行的經濟學家，該委員會的預測定期提交給聯準會主席鮑爾與在華府的理事會成員參考。

根據委員會預測，受聯準會先前的升息和信貸條件收緊影響，未來三季，美國的年化經濟成長率將放緩至低於1％。到明年年底，失業率估將從今年8月的3.8%升至4.4%，而消費者價格通膨率將會從今年7月的3.2%下降到2.2%。

Mocuta表示：「委員會的共識是，軟著陸的可能性在短期內已經有相當顯著的改善。但在同時，人們對經濟迄今展現出的這種非凡韌性的可持續性，充滿擔憂。」委員會預期明年經濟衰退的可能性略低於50%。

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