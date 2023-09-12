美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

外媒9To5Mac報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州的晶片廠落後進度、超出預算、屢成線上論壇爭議話題，現在更有一位分析師說，即使最後開始量產，也只是個擺設。它不僅只為舊款蘋果裝置生產晶片，而且必須將這些晶片送回台灣進行最終組裝才能完成製程。

原本的規畫是，美國晶片法案成功說服台積電前去設廠並為蘋果裝置生產晶片（儘管只是舊裝置），台積電新廠可領取大量補貼、蘋果用美製晶片可獲正面報導、美國勞工則獲更多工作機會，照理說是三贏局面。

但事情並不順利。台積電想要更多的補貼和更少的規範。這座晶片廠進度落後、預算超支、投產時間由2024年延到2025年，還傳出美製晶片可能台灣製造的貴，這意味蘋果可能只買象徵性數量。為美國人創造就業也遭質疑，台積電希望引進大約500名台灣人員加快工程進度，但美國工會對此不滿，正請願拒絕發給簽證，這件事似乎在美台民眾之間引發負面情緒。

9To5Mac根據科技新聞刊物The Information新近報導指出，在亞利桑那州為蘋果或輝達（Nvidia）、超微（AMD）和特斯拉（Tesla）等其他客戶製造的高階晶片雖在美國製造，但仍需被送回台灣進行封裝。台積電先進晶片封裝技術領先群倫，這個過程卻只能在位於台灣的複雜設施中完成。

半導體研究業者SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel認為，就減少美國對台灣的依賴而言，這使得台積電亞利桑那廠成為無用設施。他說：「基於晶片仍需送回台灣進行封裝的事實，在（為了台灣問題與中國大陸發生的）任何地緣政治緊張局勢或戰爭中，台積電亞利桑那廠實際上是個擺設。」

台積電連在美國蓋一座較舊製程的工廠都很辛苦，似無意再加建晶片封裝設施。諮詢業者DGA-Albright Stoneridge Group中國區資深副總裁Paul Triolo表示，「設立此類設施要花大量資本、時間和精力，台積電似乎不太可能想要很快地在亞利桑那州沙漠中這樣做，尤其是考慮到迄今為止在建造、成本和人員上遭遇到的種種問題」。

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