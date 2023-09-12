美元回落！日圓和人民幣在官方口頭支持本幣後勁漲

日本和大陸當局口頭支持本國貨幣之後，美元周一轉跌 。日本央行總裁植田和男的談話加劇市場對日本央行可能放棄負利率政策的預期心理。

美元兌日圓尾盤貶值0.9%，報146.50日圓，盤中一度下跌約1.3%，報145.89，為9月1日以來最低。植田表示，如果日本央行確定可以實現通膨目標，就可能結束負利率政策。

Oanda駐紐約高級市場分析師Edward Moya在談到植田和男的言論時說：「這似乎表明，如果出現重大轉變，他們可能更接近在年底放棄負利率政策，但我們還有很長的路要走。」

由於日本央行仍是全球央行中的鴿派異類，特別是自聯準會（Fed）2022年3月開始急進升息以來，日圓兌美元匯率一直承壓。

有些投資者仍在為經濟成長放緩和Fed結束升息做準備。瑞銀全球財富管理的資產配置美洲主管Jason Draho說：「經濟降溫的前景足以讓Fed到11月結束升息周期，這為市場在季節轉冷之際升溫創造了可能性，」

日圓在內六種主要貨幣兌美元走勢的美元指數（DXY）下跌0.5% 至104.569。英鎊兌美元升值0.4%，報1.2512美元，從上周創下的三個月低點 1.2445美元回升。歐元升0.5%，至1.0748美元。

中國央行穩匯率力度升級之後，美元兌離岸人民幣一度下跌1.0%，至7.2920；全國外匯市場自律機制專題會議強調，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏。

與中國經濟相關的大宗商品貨幣也上漲，澳幣兌美元上漲0.8%，報0.6430，而紐西蘭元兌美元漲0.6%，報0.5919。

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