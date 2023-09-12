美牽緊越南 催動晶片合作

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統拜登11日宣布，美國和越南業者已達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國大陸的影響力。

Google、英特爾、艾克爾（Amkor）、邁威爾（Marvell）、格芯和波音等美國大型企業的高層主管，都出席這場越美創新暨投資峰會。越南有六家公司高層主管與會，包括在那斯達克上市的電動車製造商越快（VinFast）、越南航空、電腦軟體服務業者艾福提資訊（FPT）、越南用戶最多的電子錢包公司MoMo以及8月在美國IPO的網際網路公司VNG。

拜登盛讚美越的關係進入「新階段」，他說：「我的訊息很簡單：讓我們保持下去。」美越關係10日已正式提升為「全面戰略夥伴關係」。拜登結束在印度的G20峰會後，10日從印度飛抵越南河內，進行兩天國是訪問。

在外交關係升級之後，美國也展現出有意提升越南全球地位的用意。在晶片製造領域尤為明顯，華盛頓正希望減少半導體業面臨大陸相關的風險，包括貿易摩擦和台海緊張局勢。

白宮提到美國在越南的晶片相關投資，包括邁威爾和新思科技（Synopsys）都計劃在當地建立晶片設計中心。白宮也說，艾克爾在河內附近耗資16億美元新建的封裝測試廠，將於10月開始營運，此投資規模和英特爾在越南南部斥資15億美元建設的封裝測試廠不相上下。

白宮新公布的交易，還包括微軟計劃為越南和新興市場量身打造「基於生成式AI的解決方案」。此外，輝達（Nvidia）也和越南的艾福提資訊、Viettel和越快母公司Vingroup在越南的AI領域合作。

越南 美國

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