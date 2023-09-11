美股盤前重點／拜登拉抬越南地位 高通續吃蘋果單

美股三大指數期貨今（11）日盤前均小漲，電動車大廠特斯拉（Tesla）大漲逾6.5%，同時，投資人正密切注意美國預計本周稍晚公布的通膨數據，以評估聯準會（Fed）的利率路徑；台積電ADR盤前漲逾1%。以下是美股盤前重點整理：

高通續吃蘋果5G晶片單

高通（Qualcomm）11日表示，已與蘋果簽署一份新協議，至少到2026年都還是會供應5G晶片給這家iPhone製造商。這意味著蘋果想自行設計這種晶片的野心，顯然要更久才能實現。高通並未揭露新協議的金額，只說開出的條件「類似於」上一份協議。高通盤前大漲逾5%，蘋果漲逾1%。

拜登拉抬越南地位

美國總統拜登11日宣布，美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內的多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國大陸的影響力。Google、英特爾、艾克爾（Amkor）、邁威爾（Marvell）、格芯（GlobalFoundries）及波音高層主管都出席這場越美創新暨投資峰會。

拜登盛讚美越的關係進入「新階段」，「我的訊息很簡單：讓我們保持下去。」美國10日已將越南提升為「全面戰略夥伴關係」，與中國大陸和印度的稱謂相同。

認購太踴躍 Arm傳考慮調高IPO定價區間

路透引述知情人士報導，英國晶片設計公司安謀（Arm）可能提高IPO定價區間，可能設在原定的每股47~51美元區間上端或者更高。這將是今年以來全球最大的一樁上市交易。知情人士還說，安謀的股份發行獲得約六倍認購，即超額認購逾五倍。報導說，安謀正在討論提高價格區間，並尋求公司估值超過545億美元的可能性。安謀代表對此不予置評。

日圓和日債殖利率齊揚 央行總裁說明轉鷹立場

日圓11日升值，日本公債價格下跌，代表與價格呈反向走勢的殖利率上揚；日本銀行（央行）總裁植田和男表示，當2%的通膨目標即將實現時，央行可能結束負利率政策。日圓盤中對美元勁升1.3%，報145.41日圓。

植田和男接受「讀賣新聞」訪問時說，日銀年底前可能有足夠資訊來判斷薪資是否會續漲，這將是決定是否結束超寬鬆政策的關鍵因素。但他也說，央行距離實現物價穩定目標還有一段距離，將繼續耐心實施寬鬆貨幣政策。

Meta傳正開發AI新系統 號稱跟OpenAI最先進模型一樣強

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，臉書母公司Meta正在開發一款新AI系統，希望功能和ChatGPT母公司OpenAI所提供的最先進模型一樣強大。新AI模型計劃明年上路，功能將比兩個月前才發布的Llama 2模型強大數倍。消息人士也說，Meta預計2024年初開始訓練這種名為大型語言模型（LLM）的新AI系統。

美國內華達州發現的鋰礦蘊藏 可能是全球最大

根據發表於科學進展「Science Advances」期刊的新研究，科學家估計位於美國奧勒岡州和內華達州邊境、McDermitt火山口的鋰礦床，鋰礦蘊藏量估介於2,000萬~4,000萬公噸。如果估計正確，此處蘊藏量將傲視玻利維亞的鹽灘，後者約2,300萬噸。鋰是電動車和其他綠色技術所需電池的關鍵原物料，而美國可能偶然發現這座全球最大的鋰礦蘊藏。