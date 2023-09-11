拜登率產業高管訪問越南，AI、晶片、儲能等多個項目在談

集微網消息，據路透社報導，美國總統拜登率領團隊以及美國科技公司高管訪問越南，於9月10日觝達，定於9月11日擧行圓桌會談，尋求建立商業合作關系，並試圖在人工智能、晶片製造、飛機、儲能等多個領域達成交易。

根據一份被証實的議程草案，谷歌、英特爾、安靠、美滿電子、格芯以及波音等公司的高管將出蓆越南-美國創新與投資峰會。

越南方面有6家公司的高管也將參會，包括已在美國納斯達克上市的電動汽車製造商VinFast、越南航空、當地最大的IT服務公司FPT、該國最大的電子錢包企業MoMo以及8、9月份申請在美國上市的互聯網公司VNG。

外媒表示，此次會議凸顯了美國希望提升越南在全球產業鏈中地位的願望，在晶片領域尤其如此。根據會議議程，美國國務卿布林肯與越南投資部長阮志忠將主持會議，美國總統拜登將與越南總理範明正進行討論。

根據美國白宮最新公佈的消息，微軟計劃為越南等新興市場量身打造「基於生成式人工智能的解決方案」。英偉達還將與越南FPT公司、Viettel和VinFast的母公司Vingroup合作，在該國開展人工智能業務。

在半導體領域，多家美國公司也將在越南投資，美滿電子、新思科技計劃在越南建立晶片設計中心；安靠耗資16億美元在河內附近新建的工廠，將於10月開始運營，該工廠將負責晶片的組裝、封裝和測試。

英特爾已在越南南部地區投資15億美元建設晶片組裝廠，目前為該公司全球最大的晶片組裝和測試工廠。今年早些時候有消息稱，該工廠有可能會擴建。

白宮表示，越南航空公司還將購買50架波音737 Max噴氣式客機，一位消息人士稱該協議價值約75億美元。此外，霍尼韋爾也將與越南合作夥伴啓動一個試點項目，開發越南首個電池儲能系統。