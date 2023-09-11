鐵路連接歐亞印 五國宣布新計劃

連接歐亞與印度的鐵路與港口計劃可望成形。在今年G20峰會上，印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、美國與歐盟等國家宣布合作，將以鐵路與港口方式連接歐亞大陸，屆時將讓開發中國家受惠。

拉攏盟國、同抗中國

據《亞洲金融》報導，「印度中東歐洲經濟走廊」(IMEC)將連接南亞與中東，協助中東的能源與貿易進口到歐洲，被外界視為美國向開發中國家釋出善意並藉此對抗中國「一帶一路」政策。

美國副國家安全顧問范納表示，這項協議將帶給該地區的中低經濟國家益處，讓中東在全球商業中發揮關鍵作用。協議希望以鐵路連接中東國家再以港口方式連接至印度，可望節省船運時間、成本與燃料使用。

根據協議內容，參與國家計劃沿著鐵路鋪設電力與網路電纜以及可用於發電的氫氣輸送管。法國總統馬克宏指出，「我們希望將這項構想付諸實現並確定承諾之後，能取得具體的成果。」

連結印度、中東與歐洲

據《金融時報》報導，這項計劃是在上週六在新德里舉行的G20峰會周邊會議上討論並獲得美國總統拜登、印度總理莫迪與沙烏地王儲沙爾曼在內等領袖同意。計畫提出的廊道規劃，將從印度穿越阿拉伯海抵達阿聯，然後再穿越沙烏地阿拉伯、約旦與以色列，最終連接到歐洲。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「無疑這是歷史性的一刻，因為這項計畫將成為有史以來，印度、阿拉伯灣和歐洲之間最直接的連結。」

美國欲強化中東經營力道

根據知情人士表示，規劃中的廊道會穿越約旦與以色列，將進一步支持美國政府在中東局勢的努力，因為美國積極推動以色列與包括阿聯在內等幾個阿拉伯國家關係正常化，並希望沙烏地阿拉伯也能跟進，「另外，中國也是因素之一，美國正試圖重新鎖定該地區，以安撫傳統盟友並保持影響力。」

對此，美國國家安全顧問蘇利文表示，以色列和沙烏地關係正常化與此計畫並無直接關聯。

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