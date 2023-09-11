快訊

嘉義等8縣市注意！午後對流旺 大雨特報注意雷擊

超思巴西蛋逾4個月上架賣 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

睡覺皇帝大！記者會被問及拜習至今零互動 拜登脫口「我要睡了」

拜登拉抬越南地位 宣布美越達成晶片、AI多項協議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統拜登（左）和越南國家主席武文賞達成多項合作協議。路透
美國總統拜登（左）和越南國家主席武文賞達成多項合作協議。路透

美國總統拜登今天（周一）宣布美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國大陸的影響力。

Google、英特爾、艾克爾（Amkor Technology）、邁威爾（Marvell）、格芯（GlobalFoundries）和波音高層主管都出席這場越美創新暨投資峰會。越南有六家公司高層主管與會，包括在那斯達克上市的電動車製造商 VinFast、越南航空、電腦軟體服務業者艾福提資訊（FPT）、越南用戶最多的電子錢包公司MoMo以及8月在美國IPO的網際網路公司VNG。

拜登盛讚美越的關係進入「新階段」，他說:「我的訊息很簡單：讓我們保持下去。」美國昨天已將越南提升為「全面戰略夥伴關係」，與中國大陸和印度的稱謂相同。

繼周日達成外交關係升級的協議之後，今天會議也展現美國有意提升越南全球地位的用意。在晶片製造領域尤為明顯，華盛頓正希望減少半導體業面臨大陸相關的風險，包括貿易摩擦和台海緊張局勢。

白宮提到美國在越南的晶片相關投資，包括邁威爾和新思科技（Synopsys）在越南建立晶片設計中心的計畫。

白宮也說，艾克爾在河內附近耗資16億美元新建的封裝測試廠將於10月開始營運，此投資規模和英特爾在越南南部斥資15億美元建設的封裝測試廠不相上下。

白宮新公布的交易，還包括微軟計劃為越南和新興市場量身打造「基於生成式AI的解決方案」。此外，輝達（Nvidia）也還和與越南的艾福提資訊、Viettel和VinFast母公司Vingroup在越南的AI領域合作。

白宮表示，越南航空還將購買50架波音737 Max 飛機；消息人士告訴路透，此交易的價值高達75億美元。

越南 美國 白宮

延伸閱讀

各城無證客危機 彭博投書提建言：拜登若未行動將危及選情

拜登發起印歐經濟走廊 IMF籲勿具排他性

拜登即將決定援烏長程飛彈 烏有信心他會點頭 一念牽動3國命運

拜登：不認為中國大陸會因經濟陷危機而攻台

相關新聞

拜登：中國侵台能力不如以往 不會因經濟危機而侵台

美國總統拜登10日在訪問越南期間的記者會中，談到台灣議題。他說他並不認為中國大陸目前的經濟危機會導致中國入侵台灣。他還說...

拜登拉抬越南地位 宣布美越達成晶片、AI多項協議

美國總統拜登今天（周一）宣布美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內多項協議，進一步強化印太地區經...

華為突發新機之際…iPhone 15周二發表 盼拉攏安卓用戶

蘋果將在美西時間12日上午10時（美東時間下午1時）舉行秋季新品發表會，預料將發表四款搭載USB-C連接埠的新iPhon...

泰總理拚經濟 6個月內將發5,400億元刺激消費

泰國新總理賽塔（Srettha Srettha）周一向國會議員演講時表示，復甦低迷經濟會是政府的優先要務，將在未來六個月...

外送平台打擊餐廳大幅漲價 誰占上風消費者說了算

凱子才點Uber Eats？這些年叫外送餐點的價格節節攀升，部分美國餐廳被控外送至少比內用貴三到四成，引發消費者不滿。外凱子才點Uber Eats？這些年叫外送餐點的價格節節攀升，部分美國餐廳被控外送至少比內用貴三到四成，引發消費者不滿。外送平台擔心業績下滑，現在對這種行為宣戰，要將亂加價的餐廳調降曝光度，屢勸不聽就下架，餐廳業者回應：慢走不送。這是否代表外送平台的疫情紅利用盡？這場價格拉鋸戰又是誰占上風？

WSJ：Meta正開發跟OpenAI最先進模型一樣強的AI新系統

華爾街日報引述知情人士報導，Meta Platforms正在開發一款新的AI系統，希望功能和ChatGPT母公司Open...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦