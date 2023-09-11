拜登拉抬越南地位 宣布美越達成晶片、AI多項協議

美國總統拜登今天（周一）宣布美國和越南業者達成半導體、航空、基礎建設及人工智慧（AI）在內多項協議，進一步強化印太地區經濟整合，藉此抗衡中國大陸的影響力。

Google、英特爾、艾克爾（Amkor Technology）、邁威爾（Marvell）、格芯（GlobalFoundries）和波音高層主管都出席這場越美創新暨投資峰會。越南有六家公司高層主管與會，包括在那斯達克上市的電動車製造商 VinFast、越南航空、電腦軟體服務業者艾福提資訊（FPT）、越南用戶最多的電子錢包公司MoMo以及8月在美國IPO的網際網路公司VNG。

拜登盛讚美越的關係進入「新階段」，他說:「我的訊息很簡單：讓我們保持下去。」美國昨天已將越南提升為「全面戰略夥伴關係」，與中國大陸和印度的稱謂相同。

繼周日達成外交關係升級的協議之後，今天會議也展現美國有意提升越南全球地位的用意。在晶片製造領域尤為明顯，華盛頓正希望減少半導體業面臨大陸相關的風險，包括貿易摩擦和台海緊張局勢。

白宮提到美國在越南的晶片相關投資，包括邁威爾和新思科技（Synopsys）在越南建立晶片設計中心的計畫。

白宮也說，艾克爾在河內附近耗資16億美元新建的封裝測試廠將於10月開始營運，此投資規模和英特爾在越南南部斥資15億美元建設的封裝測試廠不相上下。

白宮新公布的交易，還包括微軟計劃為越南和新興市場量身打造「基於生成式AI的解決方案」。此外，輝達（Nvidia）也還和與越南的艾福提資訊、Viettel和VinFast母公司Vingroup在越南的AI領域合作。

白宮表示，越南航空還將購買50架波音737 Max 飛機；消息人士告訴路透，此交易的價值高達75億美元。