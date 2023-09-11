Arm傳考慮調高IPO定價區間 因認購需求太熱烈

路透引述知情人士的話報導，軟銀集團旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）可能把首次公開發行股票（IPO）的定價區間提高，可能設在原定的每股47-51美元區間的高端或更高水準。這將是今年以來全球最大的一宗IPO交易。

報導說，安謀正在討論提高價格區間並尋求公司估值超過545億美元的可能性。在投資人周一發出一些重要認購訊息之後，將在未來兩天做出是否提高IPO價格區間的決定。安謀的一位代表不予置評。

彭博資訊稍後也報導，知情人士說，安謀的股份發行獲得約六倍認購。由於信息未公開，知情人士要求匿名。知情人士稱，磋商仍在進行中，尚未做出最終決定。

安謀目前尋求以每股47-51美元的價格發行9,550萬股美國存託股票，籌集資金最高達48.7億美元。價格一旦上調，顯示向投資人的「路演」期間有強勁需求。

安謀預料將於周三為IPO定價，股票次日開始交易。