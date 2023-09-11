快訊

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印卻敗訴

足球／吃黃牌怎麼辦？ 選手拿「這張卡」反擊 裁判笑了

威力彩飆5.2億！本周「血型+生肖」財運TOP5 這組合有「意外之財」

Arm傳考慮調高IPO定價區間 因認購需求太熱烈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Arm傳考慮調高IPO定價區間，因認購需求太熱烈。路透
Arm傳考慮調高IPO定價區間，因認購需求太熱烈。路透

路透引述知情人士的話報導，軟銀集團旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）可能把首次公開發行股票（IPO）的定價區間提高，可能設在原定的每股47-51美元區間的高端或更高水準。這將是今年以來全球最大的一宗IPO交易。

報導說，安謀正在討論提高價格區間並尋求公司估值超過545億美元的可能性。在投資人周一發出一些重要認購訊息之後，將在未來兩天做出是否提高IPO價格區間的決定。安謀的一位代表不予置評。

彭博資訊稍後也報導，知情人士說，安謀的股份發行獲得約六倍認購。由於信息未公開，知情人士要求匿名。知情人士稱，磋商仍在進行中，尚未做出最終決定。

安謀目前尋求以每股47-51美元的價格發行9,550萬股美國存託股票，籌集資金最高達48.7億美元。價格一旦上調，顯示向投資人的「路演」期間有強勁需求。

安謀預料將於周三為IPO定價，股票次日開始交易。

IPO 投資人 軟銀集團

延伸閱讀

受惠AI伺服器急單湧入 台積電8月營收1,886.86億元攀近七個月高點

台積電美國建廠缺工問題難解？劉德音不擔心：有顯著進展

蘋果、安謀簽協議 延續合作關係至2040年後

台積電董座劉德音：投資Arm將在1、2周內決定

相關新聞

拜登：中國侵台能力不如以往 不會因經濟危機而侵台

美國總統拜登10日在訪問越南期間的記者會中，談到台灣議題。他說他並不認為中國大陸目前的經濟危機會導致中國入侵台灣。他還說...

日圓、日債殖利率齊揚！日銀行股大漲 植田釋轉鷹立場

日圓周一全面走升，日本公債則下跌，日本銀行（央行）總裁植田和男表示，當2%的通膨目標即將實現時，央行可能結束負利率政策。

外送平台打擊餐廳大幅漲價 誰占上風消費者說了算

凱子才點Uber Eats？這些年叫外送餐點的價格節節攀升，部分美國餐廳被控外送至少比內用貴三到四成，引發消費者不滿。外凱子才點Uber Eats？這些年叫外送餐點的價格節節攀升，部分美國餐廳被控外送至少比內用貴三到四成，引發消費者不滿。外送平台擔心業績下滑，現在對這種行為宣戰，要將亂加價的餐廳調降曝光度，屢勸不聽就下架，餐廳業者回應：慢走不送。這是否代表外送平台的疫情紅利用盡？這場價格拉鋸戰又是誰占上風？

WSJ：Meta正開發跟OpenAI最先進模型一樣強的AI新系統

華爾街日報引述知情人士報導，Meta Platforms正在開發一款新的AI系統，希望功能和ChatGPT母公司Open...

特斯拉獲大摩調升評級至加碼 看好自駕車AI魅力難擋

摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）調升對電動車大廠特斯拉（Tesla）的投資建議評級，從「持有」上調至「加碼...

澳幣觸底了嗎？分析師說這兩大因素可望促成反彈

押注澳幣將繼續走貶的投資人可能必須再評估一下，因為分析師預期隨著中國大陸刺激經濟，加上澳洲央行可能升息的展望，澳幣可能會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦