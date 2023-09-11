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沒買Nvidia？做空小型股也能賺 估今年獲利130億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳的輝達（Nvidia）是今年AI熱下美股最大贏家，但押空小型股也有賺頭。路透
黃仁勳的輝達（Nvidia）是今年AI熱下美股最大贏家，但押空小型股也有賺頭。路透

AI熱潮下，大多數投資人追逐大型科技股，但被忽略的小型股也能帶來賺錢機會：S3 Partners根據市場空頭頭寸平均金額估計，放空者今年透過押注小型股、微型股和奈米股的股價下跌，帳面獲利130億美元。相較下，賣空超大型股、大型股和中型股的虧損高達1,400億美元。

財星雜誌（Fortune）報導，兩者差異凸顯出股市鴻溝：輝達（Nvidia），臉書母公司Meta和特斯拉（Tesla）等大型股走強；衡量小型美企的Russell 2000指數，今年卻有過半成分股下跌，整體指數雖上漲5%，但遠不如標普500指數的勁揚16%。

Iteractive Brokers首席策略師Steve Sosnick說：「今年大部分表現與AI熱有關，大型科技股不成比例地受惠。」

小型股6月起到7月加入股市上漲行列，但最近回檔時受挫最深，根據S3 Partners，放空者8月以來估計獲利約97億美元。

美國銀行（BofA）策略師引述EPFR Global數據說，隨股票重挫，投資人上周從專注該細分市場的基金撤出15億美元，金額是近三個月來最多，美國大型股基金則吸引到55億美元資金。

一直警告美股會下跌的摩根士丹利分析師Mike Wilson同時也警告投資人遠離小型股，小型股利潤率更可能受通膨侵蝕。U.S. Bank財富管理資深投資策略師Rob Haworth則表示，小型公司受經濟放緩和緊貨幣幣政策的影響最大，「他們往往在更嚴格的信貸條件和貸款標準中首當其衝」。

根據S3，押空小型股占所有賣空交易的比率不到10%。一些策略師預測小型股有反彈空間。例如美國銀行的Jill Carey Hall說，這個細分市場已反映衰退風險，如果經濟持續成長，最有可能有優於大盤的表現。

但賣空者仍增加押注。過去30天，他們較上月多押空小型股6.58億美元，主要集中在Archer Aviation、Air Transport Services Group、Alterys和Therapeutics。今年來最有利可圖的還是放空財務陷困境的地區銀行，而押空lumen Technologies、Foot Locker和 Beam Therapeutics等公司也有不錯的回報。

美國 指數 投資人

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