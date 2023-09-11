葉倫樂見美經濟邁向軟著陸 稱中國還有支撐經濟的空間

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫近日參加在新德里舉行的G20高峰會。路透
美國財政部長葉倫近日參加在新德里舉行的G20高峰會。路透

美國財政部長葉倫表示，她愈來愈有信心認為對美國能夠在不大幅損害就業市場的同時抑制通膨，樂見數據顯示通膨穩定減緩，也見到出現新一波的求職者。

葉倫10日被問及她先前希望美國會避免衰退、還能抑制消費者物價漲勢時，表示「我覺得那樣的預測非常好」，「我認為可以說是我們正邁向那樣的路」。

葉倫是在參加完在新德里的G20高峰會，搭機回國的途中受訪，她也淡化了中國大陸努力靠著新興國家組成的金磚集團來增加影響力的任何風險，表示：「G20依然是全球合作最重要的論壇。」

葉倫和美國總統拜登參與了G20高峰會，但中國國家主席習近平卻缺席了。此時美國出現諸多正面的經濟數據，包括整體通膨率朝3%下降（儘管仍高於聯準會設定的2%目標），但美國的就業人數或國內生產毛額（GDP）數字並沒有因而下滑。

葉倫表示：「每項通膨指標都在下滑。」她同時強調，雖然美國失業率在今年稍早降至逾50年來低點後於8月上揚，但這樣的上揚並非是大量裁員所致。

美國8月失業率上揚至3.8%，部分原因是勞動參與率提升至2020年2月來最高水準，當時正值新冠疫情開始擴散。葉倫表示，見到就業市場有一些放緩的跡象是「重要的，而且是件好事」，這顯然是個有利消息，因為這是更多人們尋求就業。

這些數據驗證了葉倫先前的看法，她去年不斷表示，預期通膨會朝聯準會的2%目標前進而不出現失業激增情況。

其他數據顯示美國消費者支出持續增加，此外，儘管房貸利率竄升，但房市出現趨穩跡象，經濟學家已捨棄或延後他們認為經濟會陷入衰退的說法。例如高盛經濟學家現在預期美國會衰退的機率僅15%，較先前的20%機率下滑。

葉倫重申她認為中國大陸決策者依然有空間可提高支撐經濟。目前，大陸當局已採取一系列措施鬆綁對房市的限制，但不願為消費者推出廣泛刺激方案或迅速降息。

葉倫表示：「我認為他們有相當大的政策空間，如果他們決定有必要採用的話。他們進行了以我看來可能是相對較小的貨幣政策調整。」

美中經濟數據的分歧，已使得人民幣兌美元貶值，離岸人民幣上周貶至歷史低點，而北京當局也採取一些措施來緩和貶勢。葉倫指出，這些措施是可理解的，「他們希望全世界，包括本國公民，對於他們的經濟和財政體系是有信心的」。

美國 葉倫

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