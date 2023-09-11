美三大車廠 醞釀罷工

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

底特律三大車廠與員工間的勞資糾紛遲未化解，正走向罷工厄運，可能會對美國經濟造成數十億美元的衝擊，並讓總統拜登的競選連任之路更加複雜。

英國金融時報（FT）報導，在談判兩個月後，美國聯合汽車工會（UAW）與福特、通用及Stellantis等底特律三大車廠，對於15萬名勞工的薪資仍有歧見。

雙方合約將於14日過完後到期，提高了UAW發動罷工的可能性，若是對三大車廠同時發動罷工，將是該工會成立88年來首見。

Anderson經濟集團推估，對三大車廠發動10天罷工可能造成50億美元的經濟損失，罷工者和車廠都將面臨數億美元成本。這也可能對宣傳自己力挺勞方的拜登造成問題，迫使他在這場爭議中公開選邊站。

UAW的提案要求未來四年加薪46%、恢復生活成本調整，並且廢止薪資和津貼都優待老員工的兩級制雇用結構。三大車廠則提議，在合約期間僅加薪9%~14.5%，並提供10,500~12,000美元的一次性獎金，福特和通用也將提供相當於6%薪資的一次性獎金。

罷工 薪資

延伸閱讀

拜登訪越加強兩國關係 尋求晶片稀土方面合作

為對抗陸影響力…拜登抵越南訪問 並讚兩國開啟更廣泛合作時代

越共總書記阮富仲迎接拜登 美越將成戰略夥伴

拜登訪越成果有限？陸專家：東協態度或成「印太戰略」破局關鍵

相關新聞

貿易衰減 出口大國重傷

全球貿易衰減正在重塑全球經濟景況，美國和印度等依靠內需的國家成為贏家，中國大陸和德國等仰賴出口的國家則淪為主要輸家。

沙俄兩國減產 布蘭特油價 衝向100美元

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶1...

全球海運糾紛案件激增

全球航運業去年的法律爭議激增至少七年來最高水準，主因為業者獲利減少，以及俄烏戰爭干擾貿易，使航商與客戶間糾紛不斷。

彭博：ECB本周升息1碼

歐洲央行（ECB）本周將召開利率決策會議，經濟學家對是否升息的看法分歧，路透訪調經濟學家對預估升息1碼、還是按兵不動的占...

美三大車廠 醞釀罷工

底特律三大車廠與員工間的勞資糾紛遲未化解，正走向罷工厄運，可能會對美國經濟造成數十億美元的衝擊，並讓總統拜登的競選連任之...

蘋果秋季新品發表會12日登場！iPhone新機、新款AirPods等新品將問世

蘋果將在美西時間12日上午10時（台灣時間13日凌晨1時）舉行秋季新品發表會，預料將發表四款搭載USB-C連接埠的新款i...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦