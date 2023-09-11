美三大車廠 醞釀罷工

底特律三大車廠與員工間的勞資糾紛遲未化解，正走向罷工厄運，可能會對美國經濟造成數十億美元的衝擊，並讓總統拜登的競選連任之路更加複雜。

英國金融時報（FT）報導，在談判兩個月後，美國聯合汽車工會（UAW）與福特、通用及Stellantis等底特律三大車廠，對於15萬名勞工的薪資仍有歧見。

雙方合約將於14日過完後到期，提高了UAW發動罷工的可能性，若是對三大車廠同時發動罷工，將是該工會成立88年來首見。

Anderson經濟集團推估，對三大車廠發動10天罷工可能造成50億美元的經濟損失，罷工者和車廠都將面臨數億美元成本。這也可能對宣傳自己力挺勞方的拜登造成問題，迫使他在這場爭議中公開選邊站。

UAW的提案要求未來四年加薪46%、恢復生活成本調整，並且廢止薪資和津貼都優待老員工的兩級制雇用結構。三大車廠則提議，在合約期間僅加薪9%~14.5%，並提供10,500~12,000美元的一次性獎金，福特和通用也將提供相當於6%薪資的一次性獎金。