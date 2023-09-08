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不只擴大封殺iPhone！大陸再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日經引述消息人士報導，中國大陸對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。路透
日經引述消息人士報導，中國大陸對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。路透

知情人士表示，中國大陸對蘋果iPhone的禁用範圍，不只已擴大到地方政府和國營企業，就連Apple Watch和AirPods無線耳機也被禁止帶入工作場所。

日經新聞報導，中國大陸近來傳出擴大對iPhone的禁令，引發外界擔憂，蘋果這兩天市值已蒸發約1,900億美元。據消息人士向日經透露，大陸官方的這項限制其實已於今年8月左右擴大至包括省、市等級的地方政府和國營企業。

一名在北京國營企業工作的員工表示，她在9月初就收到有關這項限制的機密通知，當中寫道這項禁令將從10月1日起對涉及貿易機密的公司部門實施，並於明年3月1日擴及到全體員工。

她說，公司早在三年前就已用「建議」方式限制iPhone的使用，雖然多數員工都遵守這項建議，但許多員工私下還是持有iPhone。而在這份最新通知當中，Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入了禁止攜入工作場所的產品範圍。

一名熟悉IT產品的駐大陸分析師表示：「雖然許多政府員工已經習慣擁有一支iPhone和一支大陸品牌手機，但如果黨的指引擴大到民間企業和個人，對銷售的衝擊將無法避免。」

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