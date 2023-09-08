快訊

貧富不均亞洲最嚴重 新加坡解決低薪困境 台灣能借鑒？

爆雷潮從地產蔓延到媒體 最可怕是地方政府這本帳

又多一棟！大直建案民宅下陷傾斜共計7棟 住戶憂「寵物沒出來」

微軟預測：AI 軟體事業營收衝上百億美元速度將是史上最快

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
微軟表示，其生成式AI套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀錄。路透
微軟表示，其生成式AI套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀錄。路透

微軟財務長胡德（Amy Hood）重申，其生成式人工智慧（AI）套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀錄。微軟也說，若其AI產品客戶透過其系統生成的作品遭控侵害版權，微軟將代為支付法律損失。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，胡德在高盛Communacopia &  Technology研討會上表示，「機會已在那了」，客戶都想取得AI商業軟體。

微軟最近推出一系列AI驅動產品，包括針對Microsoft 365套裝軟體推出每位用戶每月加收30美元的AI助手「Copilot」服務。

胡德說，客戶對365 Copilot的回饋一直都很好，這套系統「改變了我的工作方式」，例如改變40頁文件的所有字體等簡單任務，「這些回饋也透露了價格」，「價格是以價值為基礎，不能為科技而科技，而是價值和工作效率，若是如此，將成為IT預算清單的優先」。

她說，365 Copilot的目標市場龐大，微軟365擁有1.6億名用戶。她也討論到最近「優化」趨勢已拖慢微軟Azure和其她雲端供應商成長的趨勢，表示優化只是經營大型雲端工作量的標準環節之一，客戶仍試圖儘可能提高效率。

胡德指出，微軟的挑戰是鼓勵客戶把省下來的錢，投資於新的工作量，她在被問到總體經濟前景時，表示微軟仍相信科技長期成長，認為IT支出占國內生產毛額（GDP）比率最終將比目前翻倍。

另一方面，微軟在一篇部落格文章表示，只要其AI產品客戶使用產品內建的「護欄與內容篩選器」，若有第三方控告該公司的Copilot商業客戶、或所生成的作品，微軟將為客戶辯護，並「支付不利判決、或因訴訟導致的和解金額」，微軟將保護月付19美元的GitHub Copilot客戶、以及微軟 365Copilot客戶。

微軟 AI 軟體

延伸閱讀

Google、蘋果…5大科技巨頭薪資誰最狂？這家菜鳥工程師年薪近6百萬 最高「超過2千萬」

微軟研究發現 中國疑似在社媒運用AI影響美國選民

碩網攜手微軟 打造 LINE TAXI 及北捷一站式智慧場景服務

陸AI大模型＋1？ 螞蟻集團：自研大模型最新進展將發布

相關新聞

蘋果慘了？投資人憂對岸iPhone禁用令 分析師說愁過頭

根據財經網站ＭarketWatch，蘋果公司股價周四連續第二個交易日遭到拋售，因為投資人擔心該公司中國大陸業務受iPho...

美中科技戰升溫 為何英特爾股價還連漲九個交易日？

在美中科技戰山雨欲來之際，銷售也仰賴中國大陸市場的美國晶片大廠英特爾（Intel），股價7日卻大漲3.2%至去年7月底以...

微軟預測：AI 軟體事業營收衝上百億美元速度將是史上最快

微軟財務長胡德（Amy Hood）重申，其生成式人工智慧（AI）套裝工具營收達到100億美元的速度，將締造軟體業的歷史紀...

ChatGPT 8月網站流量連三月下滑 寄望9月開學提振

分析業者Similarweb的數據顯示，大受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，8月的網站造訪人次連續第三個...

美元逼近150日圓 日財相喊話：不排除任何選項

日本財務大臣鈴木俊一周五表示，不樂見匯率過度劇烈波動，當局對此不排除任何選項。這是對試圖拋售日圓的投資人發出的最新警告。

蘋果iPhone 15問世前遭遇中國兩大夾擊 提高潛望式鏡頭等新功能重要性

蘋果下周將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），卻已被進一步捲入美中科技戰的意氣之爭，先是華為Mate 60 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦