西德州原油停止九連漲 金價變動小

美國西德州原油價格周四在九連漲後回落，布蘭特原油也結束七連漲。先前因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的領導國家延長減產，推動油價走高，使原油期貨進入超買區域。金價方面，黃金現貨價格變動微小，市場因美國最新就業數據表現強勁，強化了聯準會（Fed）將把利率維持在高水準的觀點。

周四布蘭特原油在震盪交投中跌破每桶90美元，美國西德州原油跌破每桶87美元，中止近兩周的漲勢，多個訊號警告未來幾個月需求將趨弱。

布蘭特原油期貨下跌0.68美元，或0.75%，結算價報每桶89.92美元。美國西德州原油期貨也跌0.67美元，或0.77%，報每桶86.87美元。在周四下跌之前，美國原油已連續九個交易日上漲，布蘭特原油連續七個交易日上漲。

彭博資訊分析，原油現在面臨來自更廣泛市場的阻力，美元料將連續第八周上漲，就相對強弱指數來看，美國西德州原油也處於超買區域，這使得交易員為技術性回調做準備。

路透指出，本周稍早油價急升，主要是世界前兩大石油出口國，沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布自願減產行動延長至年底。在那之前，OPEC+幾個產油國已於4月同意減產。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說：「原油期貨感受到了一些修正壓力，美元指數創下新高，歐元區經濟數據更加疲軟，歐元區經濟活動增長0.1%，低於預期的0.3%。」美元走強讓以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說，價格提高。

市場也消化了中國大陸喜憂參半的數據。中國大陸8月總體出口年減8.8%，進口萎縮7.3%，但原油進口激30.9%。交易員對伊朗和委內瑞拉石油產量上升的擔憂，也限制了油價，這兩國的增產可能會部分抵消沙國與俄羅斯的減產努力。

國際金價周四變動微弱，目前市場焦點轉向多位美國聯準會官員的談話，從中尋找升息與否的線索。根據芝商所的FedWatch工具，市場認為聯準會在9月19～20日會議上維持利率不變的可能性為93%。美國利率走高會提高持有無孳息黃金的機會成本。截至紐約時間下午6:07，黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1919.68美元。

Kitco的資深市場分析師Jim Wyckoff表示，由於缺乏新的基本面消息，金市走勢震盪，目前只是受到一些有利於看跌陣營的技術面因素影響，但一些基於價值買盤的逢低回補，為給金價提供了一定的支撐。