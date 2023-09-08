美元續漲、日圓貶勢稍歇 人民幣兌美元觸及16年最低

美元周四續漲。日圓兌美元匯價周四一度跌至去年11月以來新低，至1美元兌147.875日圓，尾盤拉回微漲0.4%，報147.20日圓。中國大陸在岸人民幣兌美元則是跌入16年最低。

路透分析，最新經濟數據顯示，儘管美國聯準會（Fed）激進緊縮貨幣，美國經濟仍具韌性。美元維持強勢，周四兌歐元和英鎊均觸及三個月最高。日圓兌美元盤中貶至10個月來新低，交易員持續對政府入市干預保持警惕，因日圓兌堅挺的美元恐難持續走強。同時，日本官員高分貝警告，不要進一步壓低日圓。

另一方面，中國大陸在岸人民幣兌美元周四跌至16年來低點。中國大陸這個世界第二大經濟體，現正面臨房地產下滑、消費支出疲軟和信貸萎縮的壓力。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY），根據彭博資訊報價，周四上漲0.19%，至105.059；在這之前，因美國服務業8月意外加速擴張，美元指數曾觸及六個月新高。

Jefferies駐紐約全球外匯主管Brad Bechtel說：「這完全是因為美國經濟表現優於全球其他地區。美國的基本面仍然比世界其他地區要強一些，這是美元走強的巨大催化劑。」

BRI Wealth Management的投資組合經理Jenny Mills在一份報告中指出，「當前的市場論述似乎體現出，美國經濟衰退的可能性在下降，軟著陸預期增強」。

最新發布的數據顯示，截至9月2日當周，美國各州初領失業金人數，從前一周修正後的22.9萬人意外降至21.6萬人。最近一周的數據，是自2月以來最低。路透訪調經濟學家則是預期最近一周初領失業金人數，將升至23.4萬人。根據另一份報告，美國第2季非農生產率雖沒有最初報告那麼強勁，但仍保持穩健。

芝商所的FedWatch工具現在顯示，市場認為Fed在11月再次升息的可能性超過40%，儘管預期本月稍晚將按兵不動。

周四中國大陸在岸人民幣兌美元匯率，跌至人民幣7.3299元兌1美元，這是2007年12月以來的最低水準。尾盤報7.3297元，下跌0.2%。

路透指出，新冠疫情過後，中國大陸經濟復甦乏力，近幾個月來，北京當局推出一系列措施，企圖重振步履蹣跚的經濟。投資人仍在期待還有更進一步的作法來提振市場信心。