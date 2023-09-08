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日圓兌美元明年貶至155 分析師：日圓持續走弱

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

摩根大通日本市場研究部門主管佐佐木融表示，日圓兌美元今年可能會貶至一五二日圓，二○二四年進一步貶至一五五日圓。他表示，即使日銀（央行）今年可能放棄殖利率曲線控制政策，但長期也不會帶來太大希望。

佐佐木融是彭博資訊上季美元／日圓匯率調查中，預測最精準的分析師，他曾在日銀擔任交易員，一九九○年代參與貨幣干預事務。

美國經濟數據顯示通膨壓力仍在，市場預期高利率仍將持續，美元指數應聲強彈，一度站上一○五，台幣在內的亞幣昨天同步走貶，日圓兌美元匯率盤中報一四七點七五日圓，本周觸及十個月低點。

佐佐木融表示，日銀依然難以升息或壓低通膨，這不利日圓，「即使明年，日圓也可能成為最弱的貨幣之一」。

他表示，日本的負利率政策依然會維持長時間，或許日銀需要升息而不考慮對經濟的其他負面影響，但將導致岸田文雄內閣不受歡迎，這是個政治上的難題。

此外直到日圓貶至一五五日圓前，日本政府可能不會介入買進日圓，原因是外匯存底有限，因此他不認為政府會頻繁動用外匯存底進場干預。

日圓今年來兌換所有Ｇ10貨幣都走貶，反映日圓維持鴿派立場，反觀其他央行頻頻升息。日本基準利率自二○一六年來維持在負百分之○點一，美國基準利率已升至百分之五點五。

Ｋ2資產管理公司表示，隨著美國利率維持在高檔，美元將繼續走高。

日圓匯率 日本 日銀

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