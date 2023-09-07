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特斯拉再下一城 計劃在希爾頓美加墨的2,000處物業廣設充電站

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉聯手希爾頓，將在美加墨廣設充電站。 路透
特斯拉聯手希爾頓，將在美加墨廣設充電站。 路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）7日表示，明年起將在飯店業者希爾頓於美國、加拿大及墨西哥的2,000處物業廣設充電站，可望使特斯拉的充電系統愈來愈普及。

特斯拉可藉由設置壁掛式充電座，提供更方便的充電據點，也增加其充電系統的普及率。特斯拉的通用壁掛式充電座，可適用於北美洲的各款電動車，不僅僅是特斯拉車款能使用。對希爾頓來說，目標是滿足遊客和商務旅客的需求。

希爾頓品牌長斯凱勒說：「我們看到電動車充電需求數量迅速急劇增加。 我們正努力透過與特斯拉達成的這項新協議來滿足客人需求。」

這項聲明適逢商務旅行季揭幕，更多高管將參加APEC峰會、Communacopia和Dreamforce等會議，為飯店業者提供了增加收入的機會。

斯凱勒說，飯店具備電動車充電站，在推動房間預訂方面發揮重要作用。

特斯拉 希爾頓 美國

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