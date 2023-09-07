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「迷因股始祖」剩這家還撐住！GameStop財報激勵盤前股價大漲近5%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
遊戲零售商GameStop上季財報優於預期，帶動7日股價盤前一度大漲近5%。路透
遊戲零售商GameStop上季財報優於預期，帶動7日股價盤前一度大漲近5%。路透

「迷因股始祖」、遊戲零售商遊戲驛站（GameStop）6日盤後發布解僱執行長後首季財報，虧損大幅小於市場預期，激勵公司7日股價盤前一度大漲近5%。

MarketWatch報導，GameStop表示，在截至7月底止的會計年度第2季裡，每股虧損3美分，優於市場預期的虧損14美分，營收則為11.6億美元，同樣優於預期的11.4億美元。

GameStop將虧損縮小主因歸功於削減支出，上季支出占淨營收比率下滑至27.7%，低於去年同期的34.1%。該公司上季結束時資產負債表上的現金、約當現金和可買賣證券共有11.95億美元。

在執行長佛隆6月初遭解職後，GameStop目前由最大股東暨維權投資人柯恩（Ryan Cohen）掌管。儘管公司高層有所變動，但該公司仍維持近來習慣，不舉辦財報法說會，只發布季報給有興趣的投資人。

投資人對其財報的初步反應是可以信賴，帶動GameStop股價6日盤後大漲7.5%至20.15美元，中間漲幅甚至一度超過10%。GameStop股價6日正規交易期間下跌2.5%。

GameStop似乎是目前唯一還撐住的迷因股始祖。另一檔迷因股、電影院業者AMC目前股價已比其2020年低點還要跌得更深，並在其宣布將出售更多股票後，6日又再重挫37%。雖然GameStop今年股價持續震盪，但仍遠高於2020年初新冠疫情爆發前的4.3美元。

GameStop 投資人

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