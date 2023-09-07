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彭博：大陸官方擬擴大禁用iPhone至公家事業單位和國企

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知情人士透露，大陸官方打算將此限制範圍擴大到各個國有企業和其他公家事業單位。
知情人士透露，大陸官方打算將此限制範圍擴大到各個國有企業和其他公家事業單位。

大陸官方計劃將原先僅在部分事涉敏感的部門禁止使用iPhone的規定，擴大適用於官方機構和國有企業，這表示蘋果（Apple）在這個最大的海外市場和全球生產中心面臨越來越大的挑戰。

彭博引述知情人士報導，有些政府機關已指示員工不要把iPhone帶進辦公室。此外，知情人士透露，大陸官方打算將此限制範圍擴大到各個國有企業和其他公家事業單位。

知情人士表示，目前尚不清楚有多少家企業或機構最終會對個人手機有所限制，目前還沒有正式或書面禁止通知。國有企業或單位管制的程度也可能各不相同，有些單位禁止蘋果產品進入工作場所，而有些則可能徹底禁止員工使用這些產品。

光是石油巨人中國石油天然氣這樣的中國國有企業便擁有數百萬員工。KeyBanc Capital Markets分析師Brandon Nispel周三的一份報告中表示，鑒於考量到蘋果和北京之間的關係良好且攸關經濟，「蘋果在中國一直被視為相對安全，不會受到政府限制」，「難到政府改變了立場？」

即使在美中關係惡化的情況下，蘋果仍極其倚賴中國大陸市場，不僅是製造上的夥伴，也是重要的消費市場。蘋果執行長庫克今年訪問中國大陸時還盛讚這種關係為「共生關係」。

北京 美中關係

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