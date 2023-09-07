全球超級富豪人數去年減少 五年首見 亞洲少最多

最新報告顯示，全球經濟震波導致去年全球超級富豪人數減少5.4%，為2018年來首度萎縮，減幅更是2015年來最大，以亞洲人數的減幅最大。

Altrata集團6日發布「2023年世界超級財富報告」指出，去年淨值3,000億美元以上的超高淨值人口減少5.4%到39萬5,070人，總淨值也下滑5.5%到45.4兆美元，象徵情勢「從2021年大幅反轉」。

這份報告的資料取自Altrata旗下數據與分析供應商Wealth-X，詳盡分析三種特定類型的超級富豪：創業家、企業主管及繼承者。這些互斥的族群共占全球超高淨值人口逾75%。

報告指出，去年全球超級富豪的財富中位數為5,100萬美元（平均值為1.15億美元），但近80%的淨值都少於1億美元，淨值介於1億~10億美元者，約占全球超級富豪的20%，身價10億美元以上者只占1%，財富占比卻達到24%。

去年俄羅斯入侵烏克蘭的影響、中國大陸新冠防疫封控及地緣政治緊張升高等問題，都擾亂全球市場，而且還有通膨暴漲、造成十多年來最激進的貨幣緊縮行動，導致投資人重新評估資本市場風險與報酬率。

Altrata思考領導與分析部門主管殷柏革（Maya Imberg）指出，去年超級富豪減少，主因為歐洲衝突、大宗商品價格上漲、貨幣政策緊縮等因素所導致市場極端動盪。

亞洲超級有錢人減幅最大

以地區來看，亞洲超級富豪人口去年減少10.9%到10萬8,370人，減幅為各地區最大，占全球比率也縮小至27%。歐洲深受通膨暴漲和能源震撼衝擊，超級富豪下滑7.1%到10萬850人，北美也下滑4%到14萬2,990人，但全球占比略升至36%。

美國仍是超級有錢人最多的國家，超級富豪人數萎縮4%到12萬9,665人，減幅是十年來最大，但略小於全球平均值，第二到四名依序為中國大陸、德國、日本及英國。在全球前十大超級富豪國家中，只有排名第十的印度超級富豪人數並未減少，反而增加3%到8,880人。

在超級富豪最多的十座城市中，美國包辦五座，中國大陸本土與德國都沒有城市上榜。香港的超級富豪人口依然最多，但銳減23%到1萬2,615人，紐約則逆勢增加2.3%到1萬1,845人，排名第二，第三的倫敦減少3.6%、洛杉磯排名第四。超級富豪增加最多的城市為排第七的新加坡，增長13%。

審慎樂觀看未來

報告指出，這些動盪的環境也為超級富豪提供多種創造財富的機會，例如主要經濟體終結新冠防疫封鎖後，造就船運、航太、營建及旅遊業活動的蓬勃發展，烏克蘭衝突也帶動能源與國防業投資人的財富增加，雖然市場避險情緒升溫、資產市場減弱，依然帶來挑戰。

展望未來，報告抱持審慎樂觀態度，預測到2027年十，全球超級富豪人數將達到52萬8,100人，比去年增加13萬3,000，屆時總財富將擴增14.9兆美元至60.3兆美元。