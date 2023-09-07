兩紙業和包裝業者可望達成合併交易 結為美歐跨洋巨頭

華爾街日報引述知情人士報導，WestRock接近達成和歐洲同業 Smurfit Kappa合併的交易，如果談判順利，雙方可能下周就會宣布結合為市值約200億美元的全球紙業和包裝大廠。

美商WestRock生產從藥品、披薩到家庭園藝產品的各種紙類包材。這家公司2015年7月由MeadWestvaco和RockTenn合併而成，去年度銷售額為213億美元。截至周二收盤，該公司市值約為82億美元，今年來股價下跌約9%。

受到華爾街日報報導的激勵，WestRock盤後股價大漲約10%。

Smurfit Kappa 總公司設於都柏森，前身成立於1934年，主要為愛爾蘭市場生產紙箱和包裝盒。2005年，Jefferson Smurfit和荷蘭競爭對手Kappa Packaging合併，改名為現在的Smurfit Kappa，目前市值將近100億歐元（107億美元）。

WestRock也對併購毫不陌生，最大的併購案是在2018年，當時併購的是KapStone Paper and Packaging，交易金額接近50億美元。WestRock債務負擔也更加沉重，今年6月已超過100億美元。

由於用於製造瓦楞紙箱和工業包裝的箱板紙需求減弱、價格下跌，全球造紙業前景也黯淡，產業合併可以增強兩家公司的實力。這也反映疫情期間的需求熱潮正在消退。