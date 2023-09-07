OpenAI首屆開發者大會 11/6舊金山舉行

OpenAI今天宣布，將於11月6日舉行首屆開發者大會，為期1天，地點在舊金山。日前，谷歌（Google）才宣布明年Google Cloud Next會議將轉移至拉斯維加斯舉辦。OpenAI會議預料將替舊金山吸引人氣。

微軟投資的新創公司OpenAI將舉辦首屆開發者大會，取名OpenAI DevDay。公司於網站指出，將邀請全球各地開發者到舊金山，與OpenAI團隊交流，與會者也可參加OpenAI技術人員舉辦的分組會議，瞭解前沿科技趨勢。

OpenAI總部位於舊金山，執行長阿特曼（SamAltman）表示，「期待展示公司最新成果，幫助開發者創建新事物」。

接下來幾週，OpenAI將讓開發者註冊登記，另計畫透過視訊方式，發布主題演講內容。

OpenAI估值近300億美元（約新台幣9587億元），目前有超過200萬名開發者使用其大型語言模型，包括GPT-4、GPT-3.5、Dall-E、Whisper AI。

這場開發者大會預計於11月6日登場，為期1天。同樣在11月，舊金山還將主辦亞太經濟合作會議（APEC）。

OpenAI的開發者大會消息，除引起科技界關注，也替舊金山市政府打了一劑強心針；上個月，谷歌的Google Cloud Next會議才剛於摩斯康尼中心（MosconeCenter）落幕，近日傳出明年將移往拉斯維加斯舉行。

舊金山因治安和毒品問題受到外界批評，近期極力挽回形象，期望藉由大型會議吸引人流。

雖然有不少會議宣布撤離，像是開源軟體公司紅帽（Red Hat），也取消2024、2025年原本將在摩斯康尼中心舉辦的年度技術峰會，但雲端軟體巨擘Salesforce仍將在9月12日至14日，於市中心舉辦盛大的生成式人工智慧會議Dreamforce。