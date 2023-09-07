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拚登月第5國 日本火箭搭載「月球狙擊手」升空

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）直播畫面顯示，日本今天發射一艘火箭，希望上頭搭載的「月球狙擊手」將成為日本首個成功登月的探測器，日本可望成為第5個登月的國家。

法新社和路透社報導，這艘H2-A火箭在上午8時42分（台灣時間7時42分）升空，上頭搭載的「月球狙擊手」（Moon Sniper）探測器預計4到6個月內降落在月球表面。

火箭也搭載一枚由日本宇宙航空研究開發機構、美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（European Space Agency）開發的研究衛星。

受天候不佳影響，這場發射行動上個月在一週內3度延期。

日本宇宙航空研究開發機構說，火箭今晨按計劃從鹿兒島縣種子島太空中心升空，三菱重工業公司負責這次發射行動。

這艘火箭搭載日本宇宙航空研究開發機構的小型無人探測器SLIM（Smart Lander for InvestigatingMoon），因具實驗性精確著陸技術而暱稱「月球狙擊手」，這個探測器計劃於明年初登陸月球。

日本宇宙航空研究開發機構在發射前表示：「人類將藉由打造SLIM探測器來實現一種質變，能夠在我們想要的地方著陸，而不僅是在容易著陸的地方降落。」

「這個目標一旦實現，未來在資源比月球更稀缺的行星上登陸將成為可能。」

印度上個月剛成為第1個在月球南極登陸的國家，也是繼前蘇聯、美國、中國之後，史上第4個登陸月球的國家。

日本 火箭 太空

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