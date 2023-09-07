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Fed褐皮書：美經濟和就業市場成長放緩 薪資增速料減慢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

聯準會（Fed）6日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟和就業市場的成長在7、8月都出現放緩，許多企業預期短期內薪資增速將減慢。這強化人們認為Fed已經完成或接近完成升息行動的預期。

褐皮書表示，「多數地區的聯絡人反映經濟成長溫和」，同時指出「幾乎所有地區都表示，企業重申了此前未實現的預期，即薪資成長將在短期內廣泛放緩」。

Fed會在每次例會前的兩周先公布褐皮書報告，最新的報告是對截至8月28日在12個地方轄區內進行的調查和訪談的總結。

上周數據顯示，儘管美國8月就業普遍成長，但部分就業市場正在降溫。薪資增速為2022年初以來最慢，而且隨著愈來愈多人加入勞動力市場，更多人無法立即找到工作。

通膨壓力也有所減輕。Fed青睞的通膨指標核心個人消費支出物價指數（PCE） 7月連續第二個月上升0.2％，低於今年早些時候逾0.3％的升幅。

褐皮書報告顯示：「多數地區回報物價成長整體放緩，其中製造業和消費品產業減速更快」 ，「不過，幾個轄區的聯絡人強調過去幾個月房屋保險成本急劇上升」。

人們普遍預期，Fed將在9月19、20日決策會議上把基準利率維持在目前的5.25%-5.50%不變，同時保留年底前最後一次升息1碼的可能性。

金融市場認為，Fed自18個月前展開的升息行動已經結束的可能性約有50%。

Fed立場偏鷹的理事沃勒近期表示，決定是否要再次升息或將利率維持在當前水準之前，Fed還有時間評估新的數據；周三稍早，波士聯準銀行總裁柯林斯也表示，Fed有足夠的空間維持耐心，同時承認通膨壓力雖然有所緩解，但仍然過高。

最新褐皮書顯示，12家地區聯準銀行中有很多都發現，價格壓力減弱，這種趨勢在以商品為中心的經濟領域最為明顯。

報告還指出，消費領域出現一些壓力跡象，愈來愈多家庭耗盡了新冠疫情期間存下的儲蓄，更多轉向借貸；也有證據顯示，愈來愈多家庭在管理債務方面遇到困難。

報告指出，住房仍是一個問題，獨戶住宅的供應「仍然受限」。Fed表示，住房建設正在加快，但由於融資成本高和保險費上漲，建造可負擔得起的房產正面臨壓力。

Fed 薪資 通膨

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