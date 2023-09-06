歐委會公布《數字市場法案》「看門人」企業

（德國之聲中文網）7月初，歐盟議會通過了數字市場法案（DMA），旨在確保公平競爭。

本周三（9月6日）， 歐盟委員會公布了根據該法案今後必須遵守更嚴格規定的大型企業名單。亞馬遜、擁有臉書、WhatsApp和Instagram的Meta（元集團）、谷歌母公司Alphabet、蘋果、微軟以及運營視頻門戶TikTok的字節跳動這六家公司在這份名單上。

歐盟將上述六家公司歸為"看門人"。它們通過平台和服務，為商業用戶提供了通往最終消費者的重要門戶。歐盟委員會還特別點名上述公司的 22 項服務今年必須符合《數字市場法案》規定的義務，包括TikTok、Facebook、Instagram、LinkedIn、WhatsApp、Messenger、谷歌地圖、蘋果App Store、亞馬遜、Chrome瀏覽器、Safari 瀏覽器等等。

歐盟希望通過數字市場法案（DMA）限制這六家美、中公司的市場霸權地位。比如，這些公司未來對手機預裝應用程序的控制權將會減少；用戶將首次可以在不同的應用程序之間發送消息或圖片。

歐盟工業委員蒂埃裡·布雷頓（Thierry Breton）表示，新規則將限制六大"看門人"的市場地位，為消費者提供更多選擇，並為規模較小的創新科技公司創造新的機會。

《數字市場法案》定於明年3月6日生效。歐委會名單上的六家公司將有六個月的時間來調整其服務，以適應新的要求。蘋果公司已經宣布抵制。該公司解釋說，歐盟新法規給用戶帶來了"隱私和數據安全風險"。

歐盟將"看門人"定義為年銷售額至少75億歐元或平均市值至少750億歐元、其中央服務平台在歐盟每月擁有至少4500萬活躍用戶、每年擁有1萬名活躍商業用戶的公司。

由於蘋果和微軟的擔憂，部分服務暫時獲得豁免。其中包括蘋果的iMessage和微軟搜索引擎Bing和瀏覽器Edge。

(法新社等）

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