小摩：AI熱潮也難救 股市半年到一年內爆發危機的可能性升高

摩根大通（小摩）分析師表示，高利率和今年來股市的強勁漲勢令人憂心忡忡，金融市場正在醞釀一場危機，可能會在未來半年至一年內帶來許多痛苦。

Business Insider報導，小摩首席全球市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）對整個2023年一直抱持悲觀態度，他的擔心是因為俄烏戰爭和美中關係不穩定導致地緣政治緊張加劇。此外，他強調，雖然會有某種滯後效應，但長期高利率的影響最終會對資產價格和更廣泛的全球經濟產生負面衝擊。

他警告說，「基於兩個前提（利率及地緣政治），我們謹慎的展望在過去幾個月變得更加負面，與此同時，投資部位與價格也在增加，我們認為未來六到12個月發生危機的可能性升高，而其嚴重程度可能超乎市場預期。」

克蘭諾維奇表示，美國聯準會（Fed）的緊縮貨幣政策正對消費者信用造成負面打擊，導致民眾的拖欠還款率上升。此外，先前遭在家工作趨勢重創的商用房地產業，如今須用更高的借款成本為其債務再融資。這些利率上升的連鎖反應最終應會導致市場波動性增加，並對就業產生負面影響。

即使是人工智慧（AI）帶動的科技股漲勢也無助此情況，因為這波漲勢最終可能被證明只是曇花一現。克蘭諾維奇說，認為AI能在短期之內改變美國經濟是「不切實際」的。

要讓克蘭諾維奇更看好股市，他需要看兩樣東西，他想看到全球利率下滑，以及在中國大陸和俄羅斯的地緣政治緊張緩和，而這兩者都與AI無關。