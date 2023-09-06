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小摩：去美元化的最大風險是喪失對抗經濟危機的工具

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
小摩認為，去美元化的最大風險不是美元遭另一貨幣取代，而是美國將失去對抗經濟危機的重要工具。路透
小摩認為，去美元化的最大風險不是美元遭另一貨幣取代，而是美國將失去對抗經濟危機的重要工具。路透

美國制裁俄羅斯促使部分國家憂慮過度仰賴美元，開始考慮使用其他貨幣。摩根大通（JPMorgan）認為，去美元化的最大風險不是美元遭到另一貨幣取代，而是美國可能失去過去用來對抗經濟危機的重要工具。

Business Insider報導，以克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）為首的摩根大通（小摩）策略師在5日的報告表示，去美元化的風險可能不是新興強權突然停用美元，或是用另一貨幣取代美元。反之，西方經濟體最主要的去美元化風險，多半與通膨和債務負擔有關。

小摩表示，從歷史上來看，與全球南方與東方貿易所引發的輸入性通縮、外包利潤較低的經濟部門、將貿易順差轉成美元資產，以及頁岩油造就的美國國內能源獨立，皆是美元霸權的關鍵要素。輸入性通縮和債務需求，使西方央行結合貨幣和財政措施，成功克服近來的每次經濟危機。

然而策略師警告，隨著世界經濟體相互脫鉤，或在能源價格上揚時爆發直接衝突，上述危機措施將面臨風險，可能會在西方國家引發通膨和債務螺旋。

小摩的策略師並表示，信評機構惠譽日前將美國的債信評等從AAA降至AA，就是提醒儘管此種情境發生的機率很低、但風險確實存在。

小摩說，環境「套利」放大了這種風險，因為製造和原物料生產等碳密集產業被外包至東方，導致西方工業脆弱並且容易受通膨衝擊。實際上，西方世界過去一年來無法生產足夠的天然氣、廉價糧食、或供給充分軍火給烏克蘭，就是實例。

小摩在8月31日在另一份報告指出，去美元化的跡象已經扎根。以原油市場為例，越來越多原油以人民幣等非美元貨幣交易。

儘管小摩估計會有「微量的去美元化」，但預料速度不會太快，這是因為美元在龐大全球金融生態系中太廣泛使用。

分析師說，比較可能的情況是局部去美元化，特別是在戰略競爭的背景下，人民幣在不結盟國家和中國大陸貿易夥伴之間，承擔美元目前的部分功能。

美國 通膨 美元

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