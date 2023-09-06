蘋果、安謀簽協議 延續合作關係至2040年後
根據安謀國際科技公司（Arm）今天遞交的股票公開發行文件，蘋果（Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。
安謀遞交的首次公開發行（IPO）文件顯示，安謀將IPO的目標估值訂在520億美元（約新台幣1.66兆元），這將是今年美國最大的IPO案。安謀在申報文件中指出，母公司軟銀集團（SoftBank）計劃以每股47至51美元的價格，讓安謀發行9550萬股的美國存託股票。
蘋果是今天在安謀首次公開募股中投資7.35億美元的眾多大型科技公司之一。路透社上週率先證實蘋果是同意購買股票的戰略投資者之一。
今天揭露的協議並未出現在上月21日安謀遞交的IPO申報文件，意謂蘋果是在當日至本月5日間簽定協議。
安謀拒絕對申報文件以外的事發表評論，蘋果也尚未回覆記者詢問。
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