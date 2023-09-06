快訊

開告了！進口雞蛋變司法案件 陳吉仲告邱毅誹謗、要徐巧芯刊登判決書

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

任竹市副市長僅8個月離職！蔡麗清見一幕哽咽落淚 買飲料感謝市府員工

蘋果、安謀簽協議 延續合作關係至2040年後

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
根據安謀國際科技公司（Arm）今天遞交的股票公開發行文件，蘋果（Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。 歐新社
根據安謀國際科技公司（Arm）今天遞交的股票公開發行文件，蘋果（Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。 歐新社

根據安謀國際科技公司（Arm）今天遞交的股票公開發行文件，蘋果Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。

安謀遞交的首次公開發行（IPO）文件顯示，安謀將IPO的目標估值訂在520億美元（約新台幣1.66兆元），這將是今年美國最大的IPO案。安謀在申報文件中指出，母公司軟銀集團（SoftBank）計劃以每股47至51美元的價格，讓安謀發行9550萬股的美國存託股票。

蘋果是今天在安謀首次公開募股中投資7.35億美元的眾多大型科技公司之一。路透社上週率先證實蘋果是同意購買股票的戰略投資者之一。

今天揭露的協議並未出現在上月21日安謀遞交的IPO申報文件，意謂蘋果是在當日至本月5日間簽定協議。

安謀拒絕對申報文件以外的事發表評論，蘋果也尚未回覆記者詢問。

蘋果 Apple

延伸閱讀

蘋果秋季發表外界看增 聯發科、大立光、華通將受惠

戴爾股價一天狂飆21％！硬體巨頭重生之路關鍵因素曝光

iPhone15倒數…13檔「蘋概股」大公開！ 投信爆買：將成台股救星？

安謀IPO估值 拚520億美元

相關新聞

X平台被控反猶 馬斯克稱營收下滑揚言興訟

社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）表示，他考慮控告一個重要反誹謗團體，他主張該團體提出的反猶太主義指控，讓...

美元為何突然轉強？分析師：突破阻力關卡後短線續強

分析師指出，全球經濟成長前景堪虞，美國經濟則顯得一枝獨秀，觸動5日美元對其他主要貨幣急升，美元指數勁升至近六個月高點。預...

通膨憂慮下…日本民眾瘋買黃金 零售金價再創新高

由於日圓持續貶值，加上通膨升高，促使日本家庭湧向黃金避險，帶動日本黃金零售價格近日歷來首度漲破每克1萬日圓，5日行情衝上...

日圓貶不停 日本外匯官員揚言干預

日本負責外匯事務的最高官員神田真人今天表示，如果投機行為持續存在，當局面對貨幣問題不會排除任何選項，此言顯然是在警告不要...

將隨G20峰會成焦點 印度大刀闊斧整頓門面「特種部隊、驅猴人員」都來了

20國集團（G20）峰會本週末即將在印度首都新德里登場，印度總理莫迪為國家將成為全球鎂光燈焦點而緊鑼密鼓做準備，特種部隊...

國內戰亂仍頻！緬甸退讓東協主辦權「下一屆讓給菲律賓」

緬甸國內政治動盪，該國決定讓出東協(ASEAN)主辦權。預計舉辦2026年的緬甸日前表態，將下一屆主辦權讓給菲律賓，同時也對於東協提出的恢復緬甸和平方案多所質疑。 菲律賓樂意接辦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦