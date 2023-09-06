通膨憂慮下…日本民眾瘋買黃金 零售金價再創新高

由於日圓持續貶值，加上通膨升高，促使日本家庭湧向黃金避險，帶動日本黃金零售價格近日歷來首度漲破每克1萬日圓，5日行情衝上10,100日圓，再創新高。

外匯分析師表示，只要日本銀行（央行）不準備緊縮貨幣政策，且日本利率與美、歐差距仍大，日圓可能依然疲軟。

日本零售金價已連續18個月上漲。經濟學者指出，這一部分是反映家庭的態度已經從長期通貨緊縮，轉為擔憂物價上漲，因此激勵民眾將資產從現金轉出；「黃金非屬日圓資產固然是推升金價的原因之一，但真正的原因是通膨升高」。

日本家庭在擺脫疫情之後，累積資產總額達4,000兆日圓，是一年國內生產毛額（GDP）的四倍，而其中約半數是以現金及存款持有；由於核心消費者物價年升率超過3%，使家庭急於將將現金移往其他資產。

田中貴金屬集團貴金屬零售部總經理加藤榮一郎指出，對擔憂日圓貶值，且資產是以日為主的客戶而言，黃金尤其具有吸引力。高盛集團預測，未來6個月日圓將貶到155。

另外各國央行大買黃金，美國經濟堅韌，以及日本央行的貨幣政策，都促使家庭決定購買黃金。加藤表示，如果日圓續貶，日本零售金價將進一步上漲。