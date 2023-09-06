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日本人大買黃金 當地零售價再創歷史新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本人擔心通膨而買進黃金，推升國內零售價格漲至每公克1.1萬日圓，創歷史新高。路透
日本人擔心通膨而買進黃金，推升國內零售價格漲至每公克1.1萬日圓，創歷史新高。路透

由於日圓兌美元匯價狂貶，以及滿手現金的家庭急於尋找通膨避險工具，日本國內黃金零售價周二上漲到每公克1.01萬日圓（約台幣2,229元），創歷史新高。

金融時報報導，近日，在日本大型黃金零售商買進以日圓計價的黃金，每公克已突破1萬日圓大關，根據田中貴金屬珠寶公司牌價，周二進一步攀升到1.01萬日圓。這個價格追蹤全球現貨價，因疫情、俄烏戰爭和中美緊張局勢而走高，同時也反映日圓今年來的跌勢。

外匯分析師說，只要日本央行沒有收緊超寬鬆貨幣政策的跡象，日圓就可能繼續走弱。

經濟學家表示，黃金的零售價格延續18個月來的漲勢，是家庭對於風險的態度出現大轉變，因長年通縮正接近終點變成通膨。Japan Catalyst Fund經濟學家Jesper Koll說，日本家庭買進黃金是急於尋找抗通膨的保障，相較下，前些年並沒有將資產移出現金的強烈誘因。

走出疫情的日本家庭累積了創紀錄的逾2兆日圓資產，大約是GDP的四倍，其中半數是現金和存款，而日本證券公司密切關注此一餘額，力圖說服客戶，通膨會持續下去，他們必須將存款轉變成其他金融商品。

黃金對日本人特別具有吸引的原因包括，全球央行購買黃金、美國經濟相關新聞，以及央行政策，他們希望以美元計算的黃金能穩定維持高檔，而如果日圓持續疲弱，以日本國內金價就會進一步上衝。

日本央行 通膨

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