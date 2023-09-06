國內戰亂仍頻！緬甸退讓東協主辦權「下一屆讓給菲律賓」

緬甸國內政治動盪，該國決定讓出東協(ASEAN)主辦權。預計舉辦2026年的緬甸日前表態，將下一屆主辦權讓給菲律賓，同時也對於東協提出的恢復緬甸和平方案多所質疑。

菲律賓樂意接辦

據《路透社》報導，緬甸原本預計2026年要舉辦十個會員國組成的東協會議，東協秘書長高金華指出，「菲律賓將接辦2026年的主辦權，而且更改想法是由緬甸提出。」

據《美聯社》報導，菲律賓總統小馬可仕表示，菲律賓已同意在2026年接任擔任東協主席，「我很高興地宣布，菲律賓已經準備好在2026年擔任東協主席一職。」

東協仍續推和平計畫

自從緬甸軍政府在2021年政變後，外界對於東協未敦促緬甸執行事後提出的恢復緬甸和平與穩定的「五點共識」有所批評，儘管如此，東協仍同意將繼續實施這項和平方案。

緬甸軍政府自行指派的外交部則拒絕東協和平方案，認為當中「評論不客觀，決策偏袒單一方，緬甸的看法與聲音未被採納。」

為了顧慮團結，東協通常不會干涉會員國主權事務，但目前對於緬甸問題，各國出現分歧，例如印尼一直努力敦促衝突各方互動，泰國則試圖重新與被外界排斥的軍政府領袖接觸。對此，印尼總統佐科威表示，「東協同意不想成為任何大國的代理人，不要讓我們走向一個毀滅的競爭之地。」

由於緬甸未能遵守自己也同意的和平方案，緬甸最高將領和其任命的官員今年再次被禁止參加在雅加達舉行的東協峰會。印尼外交部長馬爾蘇迪表示，儘管評估顯示這次的和平計畫，在緩解危機上尚未取得任何進展，但東協領袖仍決定採用該計劃。

東協將與西方領袖會面

今年為期3天的東協峰會5日已在印尼雅加達登場，各國領袖將在週三與週四與其他亞洲及西方領袖會面，包括美國副總統賀錦麗、中國總理李強以及俄羅斯外交部長拉夫羅夫等。

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