制裁攔不住陸晶片技術升級？美國安顧問：尋求更多細節

美國正努力弄清楚華為在晶片技術上獲致進展的全部細節。華為新款智慧手機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程生產的晶片，激起中國大陸的民族主義情緒，並引發外界揣測華府防堵陸科技業發展的有效性。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二打破美方沉默表示，希望了解華為Mate 60 Pro處理器的確切構成。外媒報導，拆解該款手機發現，處理器由被美國列入黑名單的中芯製造。

蘇利文在白宮簡報會上說：「我不會就特定晶片發表評論，直到我們對其特性和組成有更多確切訊息為止。但它告訴我們，美國應持續小院高牆的技術限制路線，考量國安問題，而不是較廣泛的商業脫鉤問題。」

華為與中芯均受限於美國制裁，不能取得最先進晶片製造技術和設備，以免有助提升中國大陸軍力。華為未舉正式發布會即推出旗艦手機，但消息很快在社群媒體上散布開來，在有關其內部晶片和無線連網功能的初步報告出爐後，愛國情緒席捲微博等社群平台。

多位分析師包括Jefferies的Edison Lee都說，量產模式可能衝擊蘋果在大陸市場的表現，Mate 60 Pro恐對下一代iPhone的銷售造成最多38%的影響。

一些專家認為美國必須在發現北京違反限制時採取行動，否則美國阻擋中國大陸獲取尖端技術的努力可能失敗。台灣大學電子工程教授林宗南稱「華為在試探美國紅線」，美國若不採取行動，制裁會崩潰。