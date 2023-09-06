日揚言干預後日圓小升又回貶 交易員：現為口頭干預階段

日本財務省主管外匯事務最高官員神田真人周三表示，如果匯市的投機行為持續存在，當局不排除任何選項，已準備好必要時採取行動，這顯然是警告不要拋售日圓。即使如此，日圓兌美元匯價仍下跌至10個月來最低。

副財務大臣神田真人的談話是8月中旬以來最強烈的警告，當時日本貨幣貶破145日圓兌1美元的關鍵門檻。交易員權衡東京自去年10月以來首度干預匯市的風險，使日圓小幅走高到147.37，但隨後很快再回貶147.82。

由於美國公債遭拋售，美元兌主要貨幣均走強。

神田說，貨幣應穩定波動以反映經濟基本面，指出今年如同去年有劇烈波動，「這些發展給企業和家戶帶來不確定性，對經濟有負面影響」，「如果投機行為持續，我們不排除任何選項」。

美國聯準會可能再次升息抗通膨，而日本央行預計繼續寬鬆政策以刺激需求，利差因素推動美元上漲。日本核心CPI一年多來都在3%以上，但在工資穩步成長之際，幾無跡象顯示可持續保持通膨。

紐西蘭銀行外匯策略師Jason Wong認為，日本官員目前處於口頭干預的初期階段，根據日圓走勢，口頭干預可能還會持續一段時間，而「日圓波動速率，如果不是更重要，至少與日圓匯價水準同等重要」。

Monex公司債匯交易員Tsutromu Soma也認為現在「離實質干預還有一段距離，市場參與者認為150是一個大坎」。