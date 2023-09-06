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全球搶晶片風潮 正拉高亞洲科技股價位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球對微晶片的殷切需求，正在重塑全球科技股市估值。路透
全球對微晶片的殷切需求，正在重塑全球科技股市估值。路透

全球對微晶片的殷切需求，正在重塑全球科技股市估值，拉高亞洲科技股價位，不論是和歷史相比，還是和美歐同業相較。

彭博資訊策略師指出，亞洲科技業者以未來幾年預估獲利估算的本益比，在6月超越歐洲科技業者，為2017年來首見，和美國同業本益比之間的差距也在縮小。

這個轉變部分反映全球貨幣政策趨勢，因為科技股的估值是以未來獲利估算，對利率變動最敏感。在亞洲，中國大陸和日本都傾向寬鬆政策架構，美國和歐洲則已升息抗通膨。

不過，更說服人的理由是亞洲在全球晶片供應鏈的關鍵角色。在MSCI亞太資訊科技指數中，13家成分企業的股價今年來已大漲一倍，其中六家是晶片業者。相較下，MSCI歐洲資訊科技指數中，沒有任何成分企業股價暴漲一倍，表現最佳者也是與晶片製造有關。

科技股 美國 指數

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