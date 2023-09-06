全球搶晶片風潮 正拉高亞洲科技股價位
全球對微晶片的殷切需求，正在重塑全球科技股市估值，拉高亞洲科技股價位，不論是和歷史相比，還是和美歐同業相較。
彭博資訊策略師指出，亞洲科技業者以未來幾年預估獲利估算的本益比，在6月超越歐洲科技業者，為2017年來首見，和美國同業本益比之間的差距也在縮小。
這個轉變部分反映全球貨幣政策趨勢，因為科技股的估值是以未來獲利估算，對利率變動最敏感。在亞洲，中國大陸和日本都傾向寬鬆政策架構，美國和歐洲則已升息抗通膨。
不過，更說服人的理由是亞洲在全球晶片供應鏈的關鍵角色。在MSCI亞太資訊科技指數中，13家成分企業的股價今年來已大漲一倍，其中六家是晶片業者。相較下，MSCI歐洲資訊科技指數中，沒有任何成分企業股價暴漲一倍，表現最佳者也是與晶片製造有關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言