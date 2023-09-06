瑞銀整併研究業務 瑞信財富客戶可獲得的研究報告數量暴增
瑞銀集團（UBS）正在整合與瑞信（Credit Suisse）的研究產品，瑞信財富客戶可取得的個股研究報告數量將擴增一倍。
彭博資訊引述發送給客戶的備忘錄報導，瑞銀在整併與瑞信的研究產品後，瑞信財富管理客戶也能取得瑞銀團隊的研究報告，因此研究報告追蹤的個股數量擴大到3,000多檔，這也意味著瑞信財富可戶能獲得研究報告的報告，也將大幅增加到18,000檔，遠多於之前的2,600檔。
彭博資訊指出，這份備忘錄的內容已獲得瑞銀發言人證實。
瑞銀目前正在推動金融海嘯以來全球銀行業最為複雜的整併程序，一方面尋求保留瑞信的財富客戶和私人銀行業務人才，同時縮減投資銀行領域等風險較高的資產，上周也擘劃主要目標。
另一份備忘錄顯示，瑞信的投資銀行證券研究業務將併入瑞銀，9月18日起將結束追蹤。
瑞信的備忘錄指出，瑞信客戶在10月初之前都還能繼續取得瑞信的「歷史」研究，機構客戶未來幾周內將可獲得瑞銀研究平台的訪問權限。
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